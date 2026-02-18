Cada 19 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1473 NACE NICOLÁS COPÉRNICO. Fue un astrónomo prusiano, autor de la teoría heliocéntrica del sistema solar, una de las más importantes de la historia de la ciencia.

1946 NACE LUIS PUENZO. Director y guionista de cine ganador del 1° premio Óscar para la Argentina con la película La historia oficial.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.

1953 CRISTINA FERNÁNDEZ. Nace en la ciudad de La Plata la expresidenta argentina.

1962 GEORGIOS PAPANICOLAOU. Fallece el médico griego célebre por haber desarrollado la prueba para la detección temprana de cáncer de cuello uterino.

1967 NACE BENICIO DEL TORO. Actor y productor de cine de destacadas actuaciones en películas como «Traffic», «21 grams», «Sicario» y «Che, el argentino»

1980 BON SCOTT. El cantante y 1° vocalista de la banda australiana AC/DC, fallece a causa de una asfixia provocada por una intoxicación etílica.

1981 DIEGO A. MARADONA. Se confirma la transferencia a préstamo de Argentinos a Boca Juniors, club con el que ganará el torneo Metropolitano de ese año.

1991 ALFIO BASILE. Debuta como entrenador de la selección Argentina en un partido amistoso con victoria ante Hungría por 2 a 0.

2008 FIDEL CASTRO. Renuncia a la presidencia de Cuba, cargo que ocupaba desde 1976. Fue reemplazado por su hermano Raúl.

2016 UMBERTO ECO. Fallece el semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de la novela «En el nombre de la rosa».

2023 HOMOFOBIA EN EL FÚTBOL

Se celebra esta fecha para promover el fin de la discriminación por razones homófobas en el fútbol y en el deporte en general.

Efemérides del 19 de febrero.

TELAM