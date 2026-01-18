Cada 18 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1892 – OLIVER HARDY En Georgia, Estados Unidos, nace el actor y humorista popularmente conocido por ser junto a Stan Laurel, la pareja cómica en “El Gordo y el Flaco”.

1945 – JOSE LUIS PERALES Nace en Cuena, España, uno de los más prolíficos y exitosos cantautores de la música española con ventas que superaron los 50 millones de discos vendidos.

1955 – KEVIN COSTNER Nace en California, Estados Unidos el actor protagonista de la multipremiada película “Danza con lobos”, ganadora de siete premios Óscar y tres Globos de Oro.

1971 – PEP GUARDIOLA Nace en Barcelona, España, el DT del equipo del Barcelona más ganador de todos los tiempos que actualmente dirige al Manchester City.

1976 – MARCELO GALLARDO en Buenos Aires, Argentina, nace el ex futbolista y el director técnico más exitoso en la historia del club River Plate, con 14 títulos ganados.

1983 – ARTURO ILLIA fallece en Córdoba, Argentina. Médico y presidente de la Nación entre 1963 y 1966. Fue senador provincial y diputado nacional.

1985 – FUTBOL DE PARO Jugadores del fútbol argentino inician una protesta por doce días en solidaridad con Gareca y Ruggeri, a los que Boca no les permitía pasarse a River.

1986 – FALLECE EDMUNDO RIVERO Músico compositor, guitarrista y cantante de tangos es considerado como uno de los máximos exponentes de la historia del género.

2015 – ALBERTO NISMAN El fiscal de la causa AMIA es encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.

2020 – FERNANDO BAEZ SOSA Es asesinado en Villa Gesell a golpes de puño y patadas por parte de un grupo de rugbiers oriundos de Zárate.

