Cada 18 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1777 – JUAN M. DE PUEYRREDÓN. Nace en la ciudad de Buenos Aires el político y militar Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1816 y 1819.

1822 – BERNARDO DE IRIGOYEN. Nace en Buenos Aires el abogado, diplomático y político Bernardo de Irigoyen, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902. Fue senador, procurador del Tesoro Nacional y ministro del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

1879 – PAUL KLEE. Nace en la comuna suiza de Münchenbuchsee el pintor alemán Paul Klee, cuya obra oscila entre el surrealismo y el expresionismo. El régimen nazi de Adolfo Hitler censuró la obra de Klee por considerarla “degenerada”.

1943 – KEITH RICHARDS. Nace en la localidad inglesa de Dartford el músico, compositor y guitarrista británico Keith Richards, fundador de la banda de rock The Rolling Stones junto a Mick Jagger y Charlie Watts.

1946 – STEVEN SPIELBERG. Nace en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EEUU) el cineasta, guionista y productor de cine Steven Spielberg, ganador de cuatro premios Óscar y siete Globo de Oro, uno de los directores más reconocidos de la industria cinematográfica. Entre sus filmes se destacan Tiburón, Indiana Jones, E.T. y La lista de Schindler.

1955 – BOY OLMI. Nace en la ciudad de Buenos Aires el actor y director de cine Boy Olmi (Carlos Olmi), quien lleva filmadas 38 películas. Ha trabajado en 43 ciclos de televisión en sus más de 40 años de carrera. Actualmente conduce el programa televisivo La hora exacta junto a Teté Coustarot.

1963 – BRAD PITT. Nace en la ciudad de Shawnee (Oklahoma, EEUU) el actor y productor de cine Brad Pitt (William Bradley Pitt), ganador de dos premios Óscar y otros tantos Globo de Oro. Se destacó como protagonista de las películas Siete pecados capitales, El club de la pelea y Troya, entre otras.

1980 – CHRISTINA AGUILERA. Nace en la isla de Staten (Nueva York, EEUU) la cantante, actriz y productora estadounidense Christina Aguilera, ganadora de seis premios Grammy y un Grammy Latino. Lleva vendidos más de 100 millones de discos.

1983 – RACING CLUB. Por primera vez en su historia, el Racing Club desciende a la Primera División B al perder por 4-3 ante Racing de Córdoba en un dramático partido disputado en el estadio Cilindro de Avellaneda.

2023 – DÍA DEL MIGRANTE. Se celebra el Día Internacional del Migrante, instituido por las Naciones Unidas en 2000 para promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los millones de personas que dejan su tierra natal por razones sociales, políticas o económicas.

