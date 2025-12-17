JORNADA CULTURAL DE LUCHA EN PLAZA MONTENEGRO: TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN

Este martes 16 de diciembre, Plaza Montenegro fue escenario de una Jornada Cultural de Lucha por Trabajo, Salud y Educación, impulsada por AMSAFE junto a organizaciones sindicales y sociales.

Docentes, estudiantes y organizaciones se movilizaron para visibilizar reclamos que el gobierno intenta silenciar: salarios dignos, condiciones laborales justas, jubilaciones dignas, políticas de cuidado, defensa de la salud pública y del derecho social a la educación.

Con radio abierta, muestras y presentaciones artísticas, la actividad reafirmó que no hay educación posible sin trabajo digno ni salud sin inversión estatal. Las organizaciones convocantes denunciaron el desfinanciamiento del sistema educativo y de la salud pública, la rebaja salarial, el desconocimiento de la paritaria y la discriminación hacia las y los jubilados.

NO A LA REFORMA LABORAL: AMSAFE SE MOVILIZA EN TODA LA PROVINCIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES

Este jueves 18 de diciembre de 2025, las trabajadoras y los trabajadores nucleados en AMSAFE nos movilizamos en todo el territorio provincial en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y que atenta contra las conquistas históricas y los derechos adquiridos de las familias trabajadoras de la Argentina.

En un contexto de ajuste permanente, saqueo de los recursos naturales, despidos masivos y deterioro de las condiciones de vida, la docencia santafesina se suma a la jornada de lucha para frenar el avance sobre los derechos laborales y sociales.

La docencia de la Delegación San Lorenzo participará del acto central en Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rosario.

AMSAFE DENUNCIÓ PÉRDIDA SALARIAL Y FALTA DE PARITARIAS EN CONFERENCIA DE PRENSA

En una conferencia de prensa realizada este martes 16 de diciembre en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, AMSAFE realizó un balance del año lectivo y denunció la grave pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, la falta de funcionamiento del ámbito paritario y el impacto negativo de las políticas del Gobierno provincial.

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, señaló que la inflación acumulada entre enero y noviembre fue del 29,7%, mientras que los aumentos salariales para docentes activos alcanzaron el 24,25% y para jubilados apenas el 15%. Además, denunció el cierre de las paritarias por decreto y el incumplimiento de actas firmadas.

Desde AMSAFE se exigió la inmediata convocatoria a paritarias, la recuperación salarial real y el respeto a los derechos laborales y previsionales, reafirmando que la defensa de la educación pública requiere condiciones de trabajo dignas.

CONCURSOS DE ASCENSO: AMSAFE EN DEFENSA DE LA CARRERA DOCENTE

Ante la comunicación del Ministerio de Educación sobre el cronograma del Concurso de Ascenso a cargos directivos, AMSAFE reafirma que se trata de un logro paritario histórico, fruto de años de lucha colectiva.

Desde el sindicato se exige que su implementación garantice ofrecimiento presencial, igualdad de condiciones, transparencia, acompañamiento gremial, respeto irrestricto a los derechos de las y los aspirantes y claridad en la selección y ofrecimiento de vacantes.

Defender este concurso es defender la carrera docente y la escuela pública.

BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS: NUEVOS CONVENIOS DE AMSAFE SAN LORENZO

AMSAFE San Lorenzo informa la firma de nuevos convenios que incorporan beneficios exclusivos para afiliadas y afiliados.

Convenio con PIERO

Beneficios en productos de descanso, muebles y blanquería:

Blanquería, almohadas y respaldos: 15 % de descuento en efectivo o transferencia 10 % con débito 5 % con tarjeta de crédito hasta 3 cuotas

Muebles y colchonería: 5 % de descuento sobre precio de lista 6 cuotas sin interés



Sucursales adheridas:

Av. San Martín 588

Av. San Martín 3492

Convenio con Estilo Ocre (tienda de ropa)

20 % de descuento en efectivo

10 % de descuento con transferencia

Para acceder a los beneficios, presentar recibo de sueldo y DNI.

AMSAFE San Lorenzo continúa sumando propuestas y acompañando a las y los trabajadores de la educación.

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo con vos, siempre.