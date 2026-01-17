Cada 17 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1817 CRUCE DE LOS ANDES. El general José de San Martín al mando de 4000 hombres, da inicio a la campaña libertadora del Ejército de los Andes.

1899 AL CAPONE. Nace en New York, Estados Unidos, el gánster de origen italiano que se convirtió en la figura del crimen más importante de Chicago durante los años 20.

1905 GUILLERMO STABILE. Nace en Buenos Aires, Argentina, el máximo goleador con ocho tantos del primer mundial de fútbol

realizado en Uruguay en 1930. Como DT de la selección nacional, ganó seis copas América.

1929 POPEYE, EL MARINO. Se publica en New York, Estados Unidos, la primera historieta del personaje en el cómic Thimble Theater. No debía su fuerza a la espinaca sino a frotar una gallina mágica.

1942 MUHAMMAD ALI. Nace en Kentucky, Estados Unidos, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Campeón del mundo de la categoría «pesados». Militante de los derechos afroamericanos.

1949 INDIO SOLARI. Nace en Entre Ríos, Argentina, el músico, compositor, vocalista y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Carlos Alberto Solari conocido como «Indio Solari» es considerado un ícono de la contracultura.

1962 JIM CARREY. Nace en Ontario, Canadá, el actor y humorista de notables trabajos en películas como “The truman show”, “Man on the moon” y “The mask”.

1964 COCO SILY. Nace en Buenos Aires, Argentina, el actor, humorista y conductor. Con más de 30 años de carrera, realizó cine, teatro, radio y televisión.

1981 MÖTLEY CRUE. El bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy Lee forman en California, Estados Unidos, la banda de Glam metal con la que vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo.

1982 OSVALDO ZUBELDIA. Muere en Medellín, Colombia, el exfutbolista e histórico DT del Estudiantes de La Plata. Fue tricampeón de América y campeón del mundo a fines de los 60.

1994 AEROSMITH Y ROBERT PLANT. La banda de Boston y el ex vocalista de Led Zeppelin tocan por primera vez en la Argentina. Fue en el estadio de Vélez Sarsfield.

2008 BOBBY FISCHER. Muere en Islandia el maestro del ajedrez, campeón del mundo entre 1972 y 1975. Venció al soviético Boris Spasski en el denominado “Encuentro del siglo”.

2020 JUAN C. SARAVIA. Muere en Salta, Argentina, el músico, compositor y cantante del grupo Los Chalchaleros. Fue uno de los máximos representantes del folclore argentino.

Efemérides del 17 de enero.

TELAM