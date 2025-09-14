Cada 15 de septiembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1890 – AGATHA CHRISTIE. Nace en el poblado inglés de Torquay la escritora y dramaturga británica Agatha Christie (Agatha Mary Clarissa Miller), dedicada a novelas policiales con las que ganó fama mundial por el personaje del investigador belga Hércules Poirot.

Publicó 66 novelas policiales y seis románticas. Es la autora de las obras de teatro La ratonera y Testigo de cargo.

1913 – DIARIO CRÍTICA. Se publica en Buenos Aires el primer número del diario Crítica, el matutino que revolucionó el periodismo gráfico argentino de comienzos del siglo XX. El diario, de tono sensacionalista y que llegó a ser uno de los más vendidos del país, dejó de editarse en 1962. Fue fundado y dirigido por el periodista uruguayo Natalio Botana.

1914 – BIOY CASARES. Nace en Buenos Aires el escritor Adolfo Bioy Casares, uno de los más importantes de la literatura argentina, ganador del Premio Cervantes de 1990 y del

Konex de Brillante de 1994, entre otros galardones. Entre sus obras destacan las novelas La invención de Morel y Plan de evasión, además de los cuentos La trama celeste y El perjurio de la nieve.

1946 – OLIVER STONE. Nace en la ciudad de Nueva York (Nueva York, EEUU) el guionista y cineasta estadounidense Oliver Stone, uno de los más destacados de la historia del cine, ganador del Premio Óscar al mejor guión por el filme Expreso de Medianoche (1978). Además ganó otros dos Óscar al mejor director por los filmes Platoon (1986) y Nacido el 4 de julio (1989).

1998 – JORGE BURRUCHAGA. Se retira el mediocampista Jorge Burruchaga, figura de Independiente y de la selección argentina campeona del Mundial de México ‘86 y subcampeona en Italia ‘90. Con el “rojo” ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1984, además de la Supercopa Sudamericana y la Recopa Sudamericana de 1995.

2023 – DIA DEL LINFOMA. Se celebra el Día Internacional del Linfoma por iniciativa de la Lymphoma Coalition con el fin de dar a conocer esa enfermedad del sistema linfático y poder reconocer a tiempo los síntomas para poder tratarla. Se calcula que cada año mueren en el mundo aproximadamente 200.000 personas a causa de esa enfermedad, uno de los tipos de cáncer más difíciles de diagnosticar.

2023 – DÍA DE LA DEMOCRACIA. Se celebra el Día Internacional de la Democracia, declarado en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas como jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo.

