Cada 15 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1564 NACE GALILEO GALILEI. El astrónomo es considerado el padre de la ciencia moderna que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento.

1811 NACE DOMINGO F. SARMIENTO. Oriundo de la provincia de San Juan, fue escritor, político y maestro rural fundador de escuelas y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

1950 LA CENICIENTA. En una premier especial, en Boston, Estados Unidos, se estrena el largometraje de Walt Disney basado en el cuento homónimo de Charles Perrault.

1954 NACE MATT GROENING. Se trata del dibujante, escritor y productor de tv conocido principalmente por ser el creador de la serie animada Los Simpson.

1959 NACE ALI CAMPBELL. Fue músico, vocalista y fundador de la banda de reggae UB40 con la que vendió más de setenta millones de discos.

1965 FALLECE NAT KING COLE. Fue pianista, cantante de jazz y uno de los músicos más talentosos de la era del swing.

1990 ACUERDO DE MADRID. Argentina y el Reino Unido reestablecen las relaciones diplomáticas plenas tras la guerra de Malvinas en 1982.

2013 BOLA DE FUEGO. Una lluvia de meteoritos cae sobre los montes Urales. La onda expansiva provocada por las explosiones dejó más de mil heridos.

2021 FALLECE LEOPOLDO J. LUQUE. Uno de los mejores delanteros del futbol argentino, campeón del mundo con la selección nacional en 1978.

2023 DÍA DE LOS GLACIARES. En conmemoración del descubrimiento en 1877 del Lago Argentino y el glaciar por parte del perito Francisco Moreno.

2023 CÁNCER INFANTIL. Se conmemora el Día de la lucha contra el cáncer infantil para concientizar sobre esta problemática en todo el mundo.

