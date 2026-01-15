Cada 15 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1622 – MOLIERE. Nace en París el dramaturgo, actor, poeta y escritor francés Moliere (Jean-Baptiste Poquelin), padre de la comedia en su país y ácido crítico de la sociedad del siglo XVII.

1877 – EXPOSICIÓN INDUSTRIAL. Se lleva a cabo la «Primera exposición industrial argentina», organizada por el Club Industrial e inaugurada por el presidente Nicolás Avellaneda en el antiguo edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires.

1919 – ROSA LUXEMBURGO. A la edad de 47 años muere en Berlín la teórica marxista polaca Rosa Luxemburgo. Fue asesinada por miembros de los “freikorps” (cuerpos libres) de paramilitares alemanes al fracasar la huelga y lucha armada lanzada el 5 de enero de 1919 por el movimiento revolucionario comunista Liga Espartaquista. Fue declarada ciudadana de Alemania y Polonia.

1939 – PÉREZ CELIS. Nace en Buenos Aires el artista plástico Célis Pérez, más conocido por la inversión de su nombre y apellido como Pérez Celis, quien ganó el reconocimiento internacional por una obra expresada tanto en pintura como escultura, muralismo y grabado.

1944 – SISMO SAN JUAN. Un terremoto de 7,4 grados de magnitud con epicentro a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan causa unos 10.000 muertos y grandes daños materiales en la capital sanjuanina. Fue el sismo más destructivo de la historia argentina.

1952 – SKAY BEILINSON. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el guitarrista y compositor Skay Beilinson (Eduardo Federico Beilinson), fundador de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto con su colega Carlos “Indio” Solari.

1970 – AZUCENA MAIZANI. A la edad de 67 años muere en Buenos Aires la cantante y compositora Azucena Maizani, conocida como “la ñata gaucha”, quien ganó popularidad por su trabajo en radio y teatro. Dejó grabadas más de 270 canciones.

1981 – ARMANDO C. PÉREZ. Nace en la ciudad de Miami (Florida, EEUU) el cantante, compositor y rapero cubano nacionalizado estadounidense Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull. Lleva grabados doce álbumes y ganado dos premios Grammy. Es el autor del tema musical del Mundial Brasil 2014.

1993 – SALVATORE RIINA. En en la ciudad de Palermo, Italia, arrestan al mafioso italiano Salvatore Riina. Apodado “la bestia”, fue uno de los miembros más importantes de la Cosa Nostra. Llevaba más de tres décadas prófugo.

TELAM