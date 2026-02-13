Cada 14 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1898 – SCALABRINI ORTIZ. Nace en la ciudad de Corrientes el escritor, periodista y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz, cuyas obras más destacadas son El hombre que está sólo y espera e Historia de los ferrocarriles argentinos. Formó parte de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), en cuyos cuadernos publicó varios ensayos dentro de la corriente del revisionismo histórico nacional.

1944 – ALAN PARKER. Nace en el municipio londinense de Islington el actor, cineasta y productor británico Alan Parker, cuyas películas ganaron diez premios Óscar en diferentes categorías. Entre sus trabajos más exitosos están El expreso de medianoche, Fama y Pink Floyd The Wall.

1955 – GUILLERMO FRANCELLA. Nace en Buenos Aires el actor y humorista Guillermo Francella, ganador de seis Martín Fierro, entre otros premios. Trabajó en los filmes El secreto de sus ojos, ganador del premio Óscar de 2010, y en El clan y El robo del siglo, entre otros de gran éxito.

1978 – DIRE STRAITS. Comienza en Londres la grabación del disco «Sultans of swing», el primero de Dire Straits, que se convirtió en el mayor éxito de la banda británica de rock.

1976 – HUGO GATTI. El arquero Hugo Orlando “el loco” Gatti debuta con la camiseta de Boca Juniors, donde se convertiría en uno de los ídolos “xeneizes”. Fue en la victoria ante All Boys por 2-0. Con la camiseta boquense jugó 548 partidos y ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores de América de 1977 y 1978 y la Intercontinental de 1977.

1988 – ÁNGEL DI MARÍA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el futbolista Ángel Di María, jugador del París Saint Germain francés surgido en la cantera de Rosario Central. Brilló en el Real Madrid español y en el Manchester United inglés, entre otros equipos europeos. Con la selección argentina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y con la sub-20 fue campeón del Mundial de Canadá 2007.

2003 – OVEJA DOLLY. Muere en la ciudad escocesa de Edimburgo la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos Ian Wilmut y Keith Campbell, del Instituto Roslin de Edimburgo.

2024 – SAN VALENTÍN. Desde los años 600 se celebra el Día de San Valentín en conmemoración de las obras de amor y amistad universal realizadas por el santo Valentín de Roma en el siglo III. El también llamado el Día de los Enamorados es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en los territorios del antiguo imperio romano.

2024 – DÍA DE LA ENERGÍA. Se celebra el Día Mundial de la Energía, instituido en 1949 para promover el uso de fuentes alternativas y disminuir la utilización de los recursos no renovables, como los combustibles fósiles.

Efemérides del 14 de febrero.

TELAM