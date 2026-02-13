Cada 13 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1812 – ESCARAPELA NACIONAL. El abogado, periodista y militar Manuel Belgrano pide al primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata que disponga el uso de una escarapela con los colores celeste y blanco para distinguir al Ejército en la guerra de la independencia contra la corona española. La escarapela fue oficializada el 18 de mayo de 1812.

1886 – NACE RICARDO GÜIRALDES. Nace en Buenos Aires el escritor y poeta Ricardo Güiraldes, autor de las novelas Don Segundo Sombra y Raucho, dos de las obras clásicas de la literatura gauchesca.

1891 – NACE IGNACIO CORSINI. Nace en la localidad de Troina (Sicilia, Italia) el cantante y compositor ítalo argentino Ignacio Corsini, apodado «El caballero cantor», célebre por componer el tango Caminito y los valses La pulpera de Santa Lucía y Tristeza criolla, entre otras canciones populares.

1896 – FILOSOFÍA Y LETRAS. Un decreto firmado por el presidente José Evaristo Uriburu crea la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente cuenta con alrededor de 15.000 alumnos.

1950 – NACE PETER GABRIEL. Nace en la localidad inglesa de Chobham el músico y compositor británico Peter Brian Gabriel, vocalista y fundador de la banda de rock progresivo Génesis y uno de los artistas más influyentes en la música actual.

1952 – NACE SOLEDAD SILVEYRA. Nace en Buenos Aires la actriz y conductora de televisión Soledad Silveyra, dos veces ganadora de premios Martín Fierro, Konex y ACE, entre otros galardones. Ganó popularidad por sus papeles en las telenovelas Rolando Rivas, taxista y Pobre diabla.Trabajó en 44 películas y en 37 obras de teatro.

1970 – BLACK SABBATH. En Londres, la banda británica Black Sabbath lanza su primer álbum, que lleva su nombre y es considerado el primero de la historia del género heavy metal.

1974 – NACE ROBBIE WILLIAMS. Nace en la ciudad inglesa de Stoke-on-Trent el cantante, compositor y actor británico Robbie Williams (Robert Peter Williams), estrella del pop rock quien comenzó su carrera en el grupo Take That y lleva vendidos más de 70 millones de discos.

2024 – DÍA DE LA RADIO. Se celebra el Día Mundial de la Radio, instituido por la UNESCO en conmemoración de la fecha de 1946 en la que se creó la emisora radial de las Naciones Unidas.

2024 – DÍA DEL PRESERVATIVO. Se celebra el Día Mundial del Preservativo, instituido en 2012 por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation) de Estados Unidos para promover el uso de ese producto para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Efemérides del 13 de febrero.

TELAM