1804 – FALLECE IMMANUEL KANT. A la edad de 79 años muere en la ciudad de Königsberg (actual Kaliningrado, Rusia) el filósofo y científico alemán Immanuel Kant, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán.

1809 – NACE CHARLES DARWIN. Nace en la ciudad inglesa de Shrewsbury el naturalista británico Charles Darwin, autor de «El origen de las especies», obra en la que plasmó la idea de que la evolución biológica responde a la selección natural. La misma tesis había sido planteada por el biólogo, geógrafo y antropólogo británico Alfred Russel Wallace, el otro pionero en la Teoría de la evolución.

1817 – BATALLA DE CHACABUCO. El Ejército de los Andes, comandado por el general José de San Martín derrota a las tropas españolas en la batalla de Chacabuco, en la hacienda del mismo nombre situada a 55 kilómetros al norte de Santiago de Chile. La victoria de las tropas de San Martin desembocó en la independencia de Chile de la corona española.

1879 – MADISON SQUARE GARDEN. Se inaugura el primer edificio del estadio Madison Square Garden en un solar del barrio neoyorquino de Harlem. Fue el primero de los cuatro estadios multipropósito de Nueva York en llevar ese nombre. Además, albergó a la primera pista artificial de patinaje del mundo y tenía capacidad para 10.000 espectadores.

1909 – NACE BERNABÉ FERREYRA. Nace en la ciudad santafesina de Rufino el exfutbolista Bernabé Ferreyra, uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol argentino. Con las camisetas de Tigre y River Plate, “el mortero de Rufino” marcó 220 goles en 218 partidos y se consagró como uno de los grandes ídolos riverplatenses. Ganó la Copa Sudamericana (actual Copa América) con la selección argentina en 1937.

1939 – NACE RAY MANZAREK. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU) el músico, cantante y tecladista estadounidense Ray Manzarek, cofundador de la banda The Doors, liderada por Jim Morrison, exponente de la música psicodélica de la década de 1960.

1949 – NACE JOAQUÍN SABINA. Nace en la ciudad de Úbeda (Andalucía, España) el cantautor, poeta y pintor español Joaquín Sabina, uno de los máximos representantes de la música hispana. Lleva publicados 17 discos y vendidos más de 10 millones de copias.

1978 – DURAN DURAN. En la ciudad inglesa de Birmingham, nace la banda británica Duran Duran, una de las más influyentes de la música new wave, synthpop y funk. El grupo vendió más de cien millones de discos.

1984 – FALLECE JULIO CORTÁZAR. Muere en París, a la edad de 69 años, el escritor, traductor y profesor argentino Julio Cortázar, maestro del cuento y la prosa poética, autor de Rayuela y Bestiario, entre otras grandes obras. Sin renunciar a su nacionalidad, optó por la francesa en 1981, en protesta contra la dictadura cívico-militar argentina.

1993 – JAMES BULGER. El niño James Patrick Bulger, de dos años de edad, es asesinado en la ciudad inglesa de Liverpool por Jon Venables y Robert Thompson, de diez años, luego de secuestrarlo y torturarlo, crimen que conmocionó al mundo. Venables y Thompson fueron condenados a prisión hasta cumplir los 18 años, con lo que se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes en la historia británica. Los asesinos fueron liberados en junio de 2001.

2004 – SERGIO AGÜERO. A la edad de 15 años debuta en la Copa Libertadores de América el delantero Sergio “Kun” Agüero, en partido en el que su equipo, Independiente de Avellaneda, goleó por 4-2 al Cienciano de Perú. Kun se convirtió así en el segundo futbolista más joven en jugar en el torneo continental, detrás del chileno Diego Suárez.

2024 – DÍA DE DARWIN. Se celebra el natalicio del naturalista británico Charles Darwin (1908), autor de El origen de las especies, con el objetivo de promover la investigación científica y resaltar su contribución al progreso de la humanidad.

