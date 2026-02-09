Cada 10 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1874 – MAR DEL PLATA. El comerciante y estanciero Patricio Peralta Ramos funda la ciudad balneario de Mar del Plata, cabecera del partido bonaerense de General Pueyrredón, en terrenos de una estancia de su propiedad. La fundación de la “ciudad feliz” es oficializada por un decreto del gobernador bonaerense, Mariano Acosta.

1912 – LEY SÁENZ PEÑA. La Cámara de Diputados sanciona la ley 8.871, que desechó el voto calificado y estableció el sufragio obligatorio y universal para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años de edad y que estuvieran inscritos en el padrón electoral. Se la conoce como “ley Sáenz Peña” por haber sido impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña.

1958 – RICARDO GARECA. Nace en la localidad bonaerense de Tapiales el exfutbolista y entrenador Ricardo Gareca.Jugó en Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield e Independiente. Como técnico fue cuatro veces campeón con Vélez y ganó una Copa Conmebol con Talleres de Córdoba. Es el técnico de la selección de Perú, a la que clasificó al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años sin participación peruana en un torneo mundialista.

1996 – GARRI KASPAROV. En la ciudad estadounidense de Filadelfia, el campeón mundial de ajedrez Garri Kasparov pierde la primera de las seis partidas de un duelo con la supercomputadora IBM Deep Blue, capaz de evaluar 200 millones de jugadas por segundo.

1966 – BOB MARLEY. El músico, compositor y guitarrista jamaicano Bob Marley se casa en Kingston con la cantante cubana Rita Anderson, con quien tendrá dos hijas, Cedella y Stephanie, y dos hijos, Ziggy y Stepehen. Luego del matrimonio, la cantante comenzó a hacer los coros de la banda The Wailers, liderada por su marido.

1966 – RIVER PLATE. En el estadio “Monumental”, River Plate debuta en la Copa Libertadores de América, en partido con victoria en el superclásico con Boca Juniors por 2-1 con goles de Juan Carlos Sarnari y Daniel Bayo. El equipo “millonario”, dirigido por Renato Cesarini, sería subcampeón del torneo al perder la final ante Peñarol de Uruguay.

1951 – ROQUE NARVAJA. Nace en la ciudad de Córdoba el cantante, compositor y guitarrista Roque Narvaja (Mario Roque Fernández Narvaja), líder del grupo La joven guardia y autor de populares temas como «El extraño del pelo largo” y «Menta y limón»

1962 – CLIFF BURTON. Nace en la localidad de Castro Valley (California, EEUU) el músico de thrash metal estadounidense Cliff Burton, primer bajista de Metallica, con la que grabó los tres primeros discos de esa banda de rock

1952 – MACEDONIO FERNÁNDEZ. A la edad de 77 años muere en Buenos Aires el escritor y filósofo Macedonio Fernández, de gran influencia sobre la literatura argentina del siglo XX y célebre por su novela experimental Museo de la Novela de la Eterna, publicada póstumamente en 1967.

1962 – CARUSO LOMBARDI. Nace en Buenos Aires el entrenador de fútbol Carlos Caruso Lombardi, reconocido por salvar a seis clubes del descenso a la Segunda División, entre ellos Racing Club y San Lorenzo de Almagro.

