1941 – BOMBA ATÓMICA.



El presidente estadounidense Franklin Roosvelt autoriza el desarrollo y construcción de la bomba atómica con un plan que demandó una inversión de 2.000 millones de dólares de la época. EEUU construyó la primera bomba atómica en dos años y tres meses y medio. Durante la Segunda Guerra Mundial, arrojó sendas bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

1940 – JOHN LENNON. Nace en la ciudad inglesa de Liverpool el músico y compositor John Lennon, uno de los cuatro miembros de The Beatles, la banda de rock cuya influencia se haría sentir en todo el mundo.

1953 – BEATRIZ SALOMÓN. Nace en Buenos Aires la actriz y vedette Beatriz Salomón, quien se consagró en cine y televisión acompañando los elencos encabezados por el capocómico Alberto Olmedo.

1962 – JORGE BURRUCHAGA. Nace en la ciudad entrerriana de Gualeguay el exfutbolista y entrenador Jorge Burruchaga, autor del gol con el que la selección argentina ganó el Mundial de México ‘86 en la victoria por 3-2 en la final ante Alemania. Brilló en Independiente, donde ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1984, además de la Supercopa y la Recopa Sudamericana de 1995.

1964 – GUILLERMO DEL TORO. Nace en la ciudad mexicana de Guadalajara el cineasta, guionista y productor Guillermo Del Toro, quien lleva ganados 48 premios, entre ellos un Globo de Oro y dos Óscar. Entre sus filmes se destacan La forma del agua, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno y Hellboy.

1964 – MARTIN JAITE. Nace en Buenos Aires el extenista Martín Jaite, ganador de doce títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales. En 1990 llegó a ocupar el décimo puesto del mundo. Fue capitán del equipo argentino de Copa Davis en las temporadas de 2012 y 2013.

1967 – CHE GUEVARA. En una escuela del pueblo boliviano de La Higuera es ejecutado el médico, político y guerrillero Ernesto “Che” Guevara, uno de los líderes de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. La ejecución fue ordenada por el presidente boliviano René Barrientos.

1994 – DIEGO MARADONA. En dupla con Carlos Fren y mientras cumplía 15 meses de suspensión por doping, Diego Maradona debuta como técnico de Deportivo Mandiyú de Corrientes, en partido que su equipo perdió 2-1 ante Rosario Central. La primera experiencia de Maradona como DT dejó un balance de un triunfo, seis empates y cinco derrotas en doce partidos.

2004 – JOSÉ PEKERMAN. El entrenador José Pekerman debuta como técnico de la selección argentina. Fue en el triunfo ante Uruguay por 4 a 2 en el estadio “Monumental” de Buenos Aires por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Alemania 2006.

2007 – VON WERNICH. El excapellán de la Policía bonaerense Christian Von Wernich es condenado a reclusión perpetua por su complicidad en múltiples delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de esa fuerza de seguridad durante la última dictadura militar.

2024 – DÍA DEL GUARDAPARQUE. Se celebra el Día del Guardaparque en conmemoración de la fecha de 1934 en que se puso en marcha la Dirección de Parques Nacionales y las dos primeras áreas naturales protegidas de la Argentina. La Administración Nacional de Parques Nacionales controla actualmente 35 áreas naturales en todo el país.

DÍA DEL CORREO. Se celebra el Día Internacional del Correo en conmemoración de la fecha de 1874 en la que se creó la Unión Postal Universal, que agilizó y mejoró las comunicaciones en casi todo el mundo.

Efemérides del 9 de octubre.

NUEVAREGION.COM + TELAM