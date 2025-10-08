Jornada de la Dignidad: Trabajo, Salud y Educación

Este 8 de octubre, AMSAFE San Lorenzo, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA en todo el país, bajo la consigna “Trabajo, Salud y Educación”, realizó volanteadas en distintas localidades y escuelas de la Delegación San Lorenzo.

Por la tarde, participó de la mesa de debate.

Al cierre de la jornada se realizó un acto que tuvo la presencia de Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, Susana Ludmer, Paulo Juncos y Graciela Quiroga de AMSAFE PROVINCIAL; Roque Jaimes, Daniela Charo, Claudia Serra, Maria José Alonso, Marta Risso y Adriana Monteverde, en representación de las Delegaciones de Rosario, Belgrano, Iriondo, San Jerónimo, Constitución y San Lorenzo, respectivamente.

Durante el acto en la Plaza San Martín de Rosario, la Delegada Seccional Adriana Monteverde afirmó: “Hoy volvemos a las plazas y a las calles, como lo hicimos siempre, en defensa de las y los trabajadores de la educación, la escuela pública y del derecho social a la educación.”

La docencia reclamó la restitución del FONID, la reapertura de paritarias, aumento salarial, a la vez que rechazaron el ajuste en salud y la reforma previsional. Desde AMSAFE San Lorenzo se reafirmó: “Más organización, más derechos y más escuela pública.”

AMSAFE San Lorenzo – CTERA – CTA