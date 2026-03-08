1943 – NACE BOBBY FISHER.

Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU) el gran maestro estadounidense de ajedrez Bobby Fischer (Robert James Fischer), campeón mundial entre 1972 y 1975 al vencer al ruso Boris Spassky en el llamado «encuentro del siglo».

1936 – FALLECE WATSON HUTTON. A la edad de 82 años muere en Buenos Aires el deportista y educador escocés Alexander Watson Hutton, considerado “el padre del fútbol argentino”. Fue el primer presidente de la Argentine Association Football League, antecesora de la Asociación del Fútbol Argentino. Además fundó el Club Alumni, el más ganador del fútbol amateur en la Argentina.

1941 – NACE ANTONIO GASALLA. Nace en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía el actor, humorista, director y profesor de teatro Antonio Alberto Gasalla, uno de los pioneros del “café concert” de Buenos Aires, apodado «el rey de la calle Corrientes» por el éxito de sus espectáculos. Ganó cuatro premios Martín Fierro, tres Konex y un Cóndor de Plata, entre otros galardones.

1959 – MUÑECA BARBIE. El 9 de marzo la empresa estadounidense Mattel lanza a la venta la muñeca Barbie, el juguete que marcó a generaciones de niñas. La creación de Barbie se atribuye a la presidenta de la empresa, Ruth Handler, quien se inspiró en una muñeca alemana llamada Bild Lilli que se vendió en el país europeo entre 1955 y 1964.

1963 – MUSEO PICASSO. En la ciudad española de Barcelona se inaugura el actual Museo Picasso, que reúne 4.251 obras del célebre artista malagueño Pablo Picasso. Primero se lo llamó Colección Sabartés a raíz del rechazo de Picasso al régimen del dictador español Francisco Franco.

1970 – BLACK SABBATH. La banda británica de rock Black Sabbath, pionera del heavy metal, debuta en los escenarios al actuar en The Roundhouse, un antiguo depósito de motores ferroviarios del barrio londinense de Chalk Farm convertido en recinto para espectáculos musicales.

1971 – NACE DIEGO TORRES. Nace en Buenos Aires el actor, cantante y compositor Diego Torres (Diego Antonio Caccia Torres), ganador de diez premios Carlos Gardel, entre otros galardones. Lleva vendidos más de 20 millones de discos.

1974 – NACE ISMAEL SERRANO. Nace en Madrid el cantautor español Ismael Serrano, una de las voces más destacadas de la música de habla hispana.

1975 – NACE JUAN S. VERÓN. Nace en la ciudad de La Plata el exfutbolista Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien disputó tres campeonatos mundiales con la selección argentina. Marcó 75 goles en 631 partidos de una carrera en la que además vistió las camisetas de Estudiantes, Boca Juniors, el Manchester United y el Chelsea ingleses y los italianos Inter, Sampdoria y Parma, entre otros.

1994 – FALLECE CHARLES BUKOWSKI. El 9 de marzo, a los 73 años, muere en la comunidad San Pedro de la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el poeta y escritor alemán nacionalizado estadounidense Charles Bukowski, uno de los más influyentes de la generación beat y símbolo del «realismo sucio».

NUEVAREGION.COM + TELAM