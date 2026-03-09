En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora volvimos a las calles.

Las mujeres trabajadoras del Cordón Industrial nos organizamos para decir no a la reforma laboral y sí a los derechos y el sábado marchamos.

Desde AMSAFE SAN LORENZO las trabajadoras de la educación participamos junto a las mujeres trabajadoras del Cordón Industrial para elevar nuestras voces en defensa de nuestros derechos.

Nuestros derechos se defienden en unidad y en las calles.

Este 8M recordamos, luchamos y nos organizamos.

Saludamos a todas las trabajadoras de la educación que todos los días sostienen la escuela pública, defienden el derecho a la educación y luchan por los derechos colectivos.

La docencia es una tarea desempeñada mayoritariamente por mujeres y, como tantas otras, continúa atravesada por desigualdades, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento.

Por eso este día es también una jornada de lucha por salarios dignos, por igualdad, por el reconocimiento del trabajo de cuidados y por una educación pública con perspectiva de género y de derechos.

Las mujeres trabajadoras organizadas seguimos luchando por igualdad, derechos y justicia social.

En el marco del 8 de marzo compartimos propuestas para trabajar en el aula esta fecha tan significativa.

El 8M es una jornada de memoria, reflexión y lucha que nos invita a recuperar las historias de las mujeres trabajadoras y a pensar colectivamente las desigualdades que aún persisten.

En un contexto donde seguimos defendiendo nuestros derechos, creemos fundamental que la escuela pública también sea un espacio para reflexionar, debatir y construir igualdad.

*ENLACE REVISTA PROPUESTAS PARA EL AULA*

JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA

Este 12 de marzo tendremos una nueva jornada provincial de protesta.

Desde AMSAFE llevaremos adelante una Jornada Provincial de Protesta, con acciones en más de 100 localidades de la provincia.

El presentismo es un mecanismo extorsivo y, además, discriminador. No solo no fortalece la educación: fragmenta y excluye a sectores del plantel escolar, como compañeras en tareas pasivas o bibliotecarias que ni siquiera lo reciben. Para garantizar calidad en los aprendizajes es indispensable un salario digno. ¡Basta de extorsiones! ¡Basta de discriminación!

En cada departamento estaremos realizando concentraciones, movilizaciones y distintas actividades para visibilizar el conflicto.

Seguimos exigiendo una propuesta que dé respuestas reales a las y los trabajadores de la educación, activos y jubilados.

AMSAFE SAN LORENZO EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR NUEVOS HECHOS DE VANDALISMO EN LA ESCUELA ESPECIAL N.º 2105 DE FRAY LUIS BELTRÁN

Desde AMSAFE Delegación San Lorenzo expresamos nuestra profunda preocupación ante el nuevo hecho de vandalismo y robo sufrido por la Escuela Especial N.º 2105 de la ciudad de Fray Luis Beltrán, que provocó importantes daños en las instalaciones del establecimiento.

Por segunda vez, personas desconocidas ingresaron al edificio escolar, ocasionando destrozos y arrancando cables eléctricos, lo que dejó a la institución sin suministro de energía y generó además problemas en el acceso al agua, afectando seriamente las condiciones necesarias para el funcionamiento institucional y el normal inicio del ciclo lectivo.

Este tipo de hechos no constituye una situación aislada: impacta directamente en toda la comunidad educativa y vulnera el derecho a la educación de las y los estudiantes que asisten a la institución.

Las escuelas son espacios de cuidado, aprendizaje y encuentro. Cuando una escuela es atacada, se lesionan derechos y se daña un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.

Desde AMSAFE San Lorenzo exigimos a las autoridades ministeriales una pronta intervención para reparar los daños ocasionados y la implementación urgente de medidas de seguridad y políticas de cuidado y protección de los edificios escolares.

Defender y cuidar nuestras escuelas es una responsabilidad colectiva. La educación pública se defiende todos los días.

En defensa de la escuela pública

IPE – INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA A SUPLENCIAS POR ASPIRANTE

AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE: Inscripciones Complementarias por Establecimiento

Ens Media 2216 (Anexo 02) – A.E.S Orientada N° 2216 – Región 5

Santa Fe 175/Oliveros

Contacto: 03476- 490227

Materias: Educación Artística (artes visuales), Físico- Química, Historia, Ruedas de Convivencia

Ens Meedia 600 – E.E.S Orientada N°600 “Héroes deMalvinas”- Región 5

Av Centenario 365/Carrizales

Contacto: 03476- 497150

Materias: Lengua Extranjera (Inglés), Ruedas de Convivencia

CONVENIO AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP

CAJA DE PRODUCTOS | MARZO 2026

A través del convenio entre AMSAFE San Lorenzo y AMPIP, las y los afiliados pueden acceder a cajas con productos de la proveeduría de AMPIP.

Solicitud de compra: hasta el domingo 8 de marzo de 2026.

Una vez realizada la inscripción, se enviará un correo de confirmación de la solicitud.

Pago: mediante transferencia al alias AMPIP.MP

Recordamos que quienes soliciten las cajas deben estar afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo y a AMPIP.

Entrega: a partir del viernes 13 de marzo, luego de informada la transferencia.

Horarios de retiro

San Lorenzo: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Capitán Bermúdez: lunes a viernes de 9 a 15 hs.

Andino: martes y jueves de 10 a 13 hs.

FORMULARIO DE SOLICITUD https://forms.gle/8sW4Nm5L7KLsFsom9

NUEVO CONVENIO PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

Desde AMSAFE San Lorenzo seguimos generando beneficios para nuestras compañeras y compañeros.

Sitio Indumentaria

15% de descuento viernes y sábados con todos los medios de pago.

Estos convenios forman parte del trabajo permanente para acompañar a nuestras afiliadas y afiliados, generando beneficios concretos en el contexto económico actual.

