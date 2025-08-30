2006 SILO presenta «Apuntes de Psicología» en al Feria internacional del Libro en Rosario.



Un 31 de agosto de 2006, en la Feria Internacional del Libro de la ciudad argentina de Rosario, Silo presentaba al mundo su obra «Apuntes de Psicología». (Nota especial))

Fue el autor más convocante. Una multitud rebalsó el amplio salón destinado a su conferencia. Hubo que instalar pantallas en los pasillos exteriores para que otros cientos de asistentes pudieran seguir sus palabras en vivo.

Este libro fue la obra más vendida ese año y aún mantiene el récord del libro más vendido en un sólo día, agotando el stock que la editorial llevó a la feria para esta presentación y firma de ejemplares.

El material, así comenta el autor su composición, “es una recopilación de cuatro apuntes tomados en fechas y lugares bastante distantes entre sí”. El primer apunte se produjo en Corfú, Grecia en 1975; el segundo, en Las Palmas de Canarias, España en 1976; el tercero, también en Las Palmas en 1978 y el cuarto en el Parque La Reja, Buenos Aires en 2006.

VIDEO: La presentación de Silo de su obra «Apuntes de Psicología»

1938 – ALBERTO CORMILLOT. Nace en Buenos Aires el médico especialista en Nutrición y empresario Alberto Cormillot, conferencista y comunicador social en temas sanitarios.

1949 – RICHARD GERE. Nace en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania, EEUU) el actor estadounidense Richard Tiffany Gere, quien filmó más de 60 películas, ganó un premio Globo de Oro y un Óscar honorífico. Se convirtió en un símbolo sexual por su papel en la película American Gigolo. Se destacó como protagonista de los filmes Pretty Woman (Mujer bonita) y Chicago.

1990 – REUNIFICACIÓN ALEMANA. El Consejo de Ministros de la socialista República Democrática de Alemania y el Gobierno de Alemania federal firman en Berlín el “Acuerdo para la reunificación de Alemania”. Asumieron así los compromisos para unir al paísdividido en dos bloques contrapuestos al concluir la Segunda Guerra Mundial.

1997 – LADY DI. Luego de sufrir un accidente automovilístico, a la edad de 36 años muere en el Hospital Pitié-Salpêtrière de París, Diana Spencer, princesa de Gales, más conocida como Lady Di, primera esposa de Carlos de Gales, heredero de la corona británica con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique.

1994 – VÉLEZ CAMPEÓN. Con Carlos Bianchi como director técnico, Vélez Sarsfield gana por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América al vencer por penales al San Pablo de Brasil en el estadio Morumbí. El partido de ida lo había ganado Vélez con gol de Omar Assad, mientras que San Pablo igualó luego la serie con gol de Muller.

1999 – VUELO 3142. A poco de despegar hacia la ciudad de Córdoba, el vuelo 3142 de la aerolínea LAPA se estrella en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, lo que causó la muerte de 65 personas entre pasajeros y transeúntes. Es el más grave siniestro de la historia aeronáutica argentina.

2020 – CÉSAR CIGLIUTTI. A la edad de 63 años muere en Buenos Aires el activista por los derechos de la comunidad LGBTTI César Cigliutti, miembro fundador de la Comunidad Homosexual Argentina, a la que presidía desde 1996. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 2011.

2024 – FRAGATA SARMIENTO. Desde 1998 se celebra el Día Nacional de la Fragata Presidente Sarmiento, en homenaje al buque escuela de la Armada Argentina que tuvo su último viaje en 1961, cuando fue convertida en monumento histórico nacional. La nave está amarrada en un dique del barrio porteño de Puerto Madero.

Efemérides del 31 de agosto.

