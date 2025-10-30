1929 – OLGA ZUBARRY.



Nace en Buenos Aires la actriz Olga Zubarry (Olga Zubiarraín), una de las grandes figuras de la era dorada del cine argentino. Filmó más de 80 películas entre 1943 y 1997.

1921 – CAMPEONATO SUDAMERICANO. La selección argentina de fútbol gana el Campeonato Sudamericano, actual Copa América. Sucede al derrotar a Uruguay por 1 a 0 con gol de Julio Libonati en la cancha de Sportivo Barracas de Buenos Aires ante unos 35.000 hinchas. Libonati fue llevado en andas hasta la Plaza de Mayo, donde se festejó la conquista.

1938 – INVASIÓN EXTRATERRESTRE. A sus 23 años, el actor estadounidense Orson Welles desata el pánico en la ciudad de Nueva York al leer por radio una adaptación de la novela La guerra de los mundos, de Herbert G. Wells, que narra una invasión extraterrestre. Decenas de miles de oyentes creyeron que se trataba de un evento real.

1938 – HÉCTOR LARREA. Nace en la ciudad bonaerense de Bragado el periodista, locutor y presentador de televisión Héctor Larrea. Fue una figura emblemática de la radio argentina, quien ganó quince premios Martín Fierro.

1941 – LEONOR BENEDETTO. Nace en la ciudad de Paraná la actriz de teatro y televisión Leonor Benedetto. Trabajó en “Rolando Rivas, taxista” y «Rosa de lejos», grandes clásicos de la historia de la telenovela argentina.

1946 – HORACIO FONTOVA. Nace en Buenos Aires el compositor, cantante, músico, actor y humorista Horacio Fontova. Fue ganador de tres premios Martín Fierro a lo largo de su exitosa carrera en el cine, la radio y la televisión.

1960 – DIEGO MARADONA. Nace en Lanús el ex futbolista y entrenador Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, campeón con la selección argentina en el Mundial de México 1986 y subcampeón en el de Italia 1990. Brilló en Argentinos Juniors, Boca Juniors, el Barcelona español y el Nápoles italiano, entre otros clubes.

1974 – ALI VS FOREMAN. En la capital congoleña de Kinshasa, los boxeadores estadounidenses Muhammad Alí y George Foreman se enfrentan por el título mundial de los pesados. El combate fue promocionado como «The Rumble in the Jungle» (la pelea en la selva). Alí ganó por knock out en el octavo asalto, con lo que obtuvo los títulos mundiales de peso pesado de la World Boxing Council y la World Boxing Association.

1983 – RAÚL ALFONSÍN. El abogado y líder radical Raúl Ricardo Alfonsín es electo Presidente de la Nación. Los votos en los comicios marcaron el retorno de la democracia luego de siete años y seis meses de una dictadura militar.

2001 – MICHAEL JACKSON. El astro estadounidense del Pop Michael Jackson publica “Invincible”, que contiene ocho temas y es el sexto y último álbum de estudio que editó en su vida.

DIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. Se celebra el Día Nacional de la Educación Física en conmemoración de la fecha de 1939 en la que se creó el Instituto Nacional de Educación Física, que incorporó esta disciplina en todas las escuelas del país.

Efemérides del 30 de Octubre.

NUEVAREGION.COM + TELAM