La adicción a las apuestas online se convirtió en un problema creciente en nuestra sociedad, afectando la salud mental y emocional de quienes la padecen. La falta de regulación y la accesibilidad de estas plataformas digitales puede llevar a situaciones perjudiciales. En Vida & Salud te mostramos cómo reconocer los síntomas más comunes.

En los últimos años, el auge de las apuestas online transformó la forma en que las personas juegan. Sin embargo, este fenómeno también dio lugar a un aumento en la adicción al juego, un problema que puede tener graves consecuencias en la vida personal y social de quienes lo enfrentan.

Tal como lo indican los profesionales de la salud, las adicciones comportamentales, como la adicción a los juegos de azar, provocan una activación del sistema de recompensa en el cerebro, similar a lo que ocurre con las adicciones a sustancias. Esto resulta en la liberación de dopamina, lo que a su vez genera una dependencia de la conducta.

Las apuestas son una de las conductas que se engloban en el trastorno adictivo comportamental conocido como “Juego patológico”, según lo definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

Las apuestas se consideran patológicas cuando la persona no puede controlar sus acciones, ya sea al empezar a jugar o al intentar detenerse. Este patrón negativo, que se manifiesta en la pérdida de dinero, impacta significativamente en diversas áreas de su vida.

Para estar alertas, es necesario tener en cuenta que el trastorno se caracteriza por los siguientes síntomas:

Juego patológico persistente y recurrente.

Necesidad de apostar sumas cada vez mayores para alcanzar el nivel de excitación deseado.

Experimentar nerviosismo o irritación al intentar reducir o abandonar el juego.

Tener pensamientos frecuentes sobre las apuestas.

Regresar a jugar después de perder dinero con el objetivo de “recuperar” esas pérdidas.

Ocultar la magnitud de su involucramiento en el juego mediante mentiras

Arriesgar o perder relaciones significativas, empleo o el progreso académico/profesional debido a esta adicción.

Pérdida de placer por las actividades que previamente les gustaba realizar.

Resulta fundamental entender el impacto que tiene en la salud y en la calidad de vida la participación impulsiva, problemática y recurrente en los juegos de apuestas. Si se identifican alguno de los síntomas mencionados, es esencial consultar a un profesional de la salud para recibir un adecuado tratamiento y apoyo.

Nota original: vidaysalud.com