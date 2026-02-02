Cada 3 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1813 – COMBATE DE SAN LORENZO. El coronel José de San Martín logra su primera victoria al frente del cuerpo de Granaderos a Caballo ante las tropas del imperio español en el Combate de San Lorenzo, librado en la ciudad homónima de la provincia de Santa Fe, hito histórico de la lucha por la independencia argentina.

1813 – JUAN B. CABRAL. Durante el Combate de San Lorenzo contra tropas españolas muere el sargento Juan Bautista Cabral al salvar la vida del por entonces coronel José de San Martin, quien había caído de su caballo. Cabral se convirtió así en héroe y símbolo de la gesta independentista contra la corona española

1852 – BATALLA DE CASEROS. El ejército liderado por el general Justo José de Urquiza derrota al de la Confederación Argentina, encabezado por el general Juan Manuel de Rosas, quien gobernaba a la provincia de Buenos Aires y debió exiliarse en el Reino Unido.

1934 – NACE JUAN C. CALABRÓ. Nace en Buenos Aires el popular actor, humorista y locutor Juan Carlos Calabró, recordado por sus personajes “Johnny Tolengo”, “Renato, el contra” y “Aníbal” en programas de televisión, algunos de ellos llevados al cine.

1949 – NACE JORGE GUINZBURG. Nace en Buenos Aires el humorista, productor y conductor de radio y televisión Jorge Guinzburg, quien ganó popularidad en el programa “La noticia rebelde”. Fue el conductor de los exitosos ciclos televisivos “Peor es nada”, “La biblia y el calefón” y “Mañanas informales”.

1955 – MERCADO DEL ABASTO. Se estrena en Buenos Aires la película Mercado del Abasto, dirigida por Lucas Demare y protagonizada por Tita Merello y José “Pepe” Arias, figuras del espectáculo argentino.

1958 – CREACIÓN DEL FNA. Se crea por decreto el Fondo Nacional de las Artes, organismo autónomo con sede en Buenos Aires destinado a dar apoyo económico para fomentar actividades artísticas, literarias y culturales de la Argentina.

1959 – NACE FABIÁN BIELINSKY. Nace en Buenos Aires el cineasta Fabián Bielinsky, ganador de seis premios Cóndor de Plata por los filmes Nueve reinas y El aura, los únicos que dirigió. El cineasta falleció en 2006 en la ciudad brasileña de San Pablo, a la edad de 47 años.

1959 – TRAGEDIA AÉREA. En medio de una gira por Estados Unidos, mueren los compositores y músicos de rock estadounidenses Buddy Holly, The Big Bopper y Ritchie Valens al estrellarse el avión en el que viajaban en la localidad rural de Clear Lake (Iowa). El siniestro es recordado como “el día que murió la música”.

1960 – LA DOLCE VITA. Se estrena la película La dolce vita, la obra cumbre del cineasta italiano Federico Fellini, protagonizada por Marcello Mastroianni y Anita Ekberg. El filme forma parte de los clásicos de la historia del cine.

1977 – NACE DADDY YANKEE. Nace en la ciudad de San Juan de Puerto Rico el cantante, actor y productor portorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, popularmente conocido como Daddy Yankee. El «Rey del reguetón» es uno de los pioneros de ese género musical y lleva vendidos unos 20,5 millones de discos.

1989 – ALFREDO STROESSNER. Un golpe de Estado organizado por el Ejército y sectores disidentes del oficialista Partido Colorado paraguayo derroca a la dictadura del general Alfredo Stroessner, que llevaba casi 35 años en el poder en Paraguay. El golpe fue liderado por el general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner, el dictador que más tiempo se mantuvo en el poder en un país sudamericano.

1999 – MARCELO BIELSA. El exfutbolista y entrenador rosarino Marcelo Bielsa comienza su ciclo como técnico de la selección argentina de fútbol, en partido amistoso con victoria por 2 a 0 ante Venezuela disputado en la ciudad venezolana de Maracaibo. Los goles argentinos los marcaron el defensor Walter Samuel y el mediocampista Marcelo «el Muñeco» Gallardo.

2023 – DÍA DEL ABOGADO/A. Se celebra el Día Internacional del Abogado con el fin de reconocer la importancia de quienes trabajan en la defensa jurídica de las personas en todo el mundo.

Efemérides del 3 de febrero .

TELAM + NUEVAREGION.COM