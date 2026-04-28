Cada 29 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1936 – NACE ALEJANDRA PIZARNIK. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda la poetisa y traductora Flora Alejandra Pizarnik, una de las más reconocidas en las letras hispanoamericanas. Entre sus principales obras se destacan “Los trabajos y las noches”, ”Extracción de la piedra de locura” y “El infierno musical”.

1958 – NACE MICHELLE PFEIFFER. Nace en la ciudad de Santa Ana (California, EEUU) la actriz estadounidense Michelle Marie Pfeiffer quien en la década de 1980 se convirtió en uno de los íconos del cine de Hollywood. Se destacó por su labor en los filmes “Scarface”, “Batman returns” y “The age of innocence”.

1968 – HAIR MUSICAL. En el Biltmore Theatre de Broadway, la “calle de los teatros” de Nueva York, se estrena el musical “Hair”, dirigido por Tom O’Horgan, obra reflejo de la contracultura hippy y la revolución sexual. Algunas de sus canciones serían entonadas como himnos pacifistas en manifestaciones contra la guerra de Vietnam.

1970 – NACE UMA THURMAN. Nace en la ciudad de Boston (Massachusetts, EEUU) la actriz estadounidense Uma Karuma Thurman, quien ganó popularidad por su actuación en las taquilleras películas «Pulp Fiction» y de la saga “Kill Bill».

1973 – SEXTETO MAYOR. Los músicos Luis Stazo y José Libertella fundan el Sexteto Mayor de tango, el primero de ese género musical en ganar un premio Grammy Latino (2003). Formó parte del exitoso espectáculo Tango Argentino presentado en 1983 en París y en Broadway (Nueva York) en 1985.

1980 – ALFRED HITCHCOCK. A la edad de 80 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el cineasta británico Alfred Hitchcok, maestro del cine de suspenso y del thriller. Fue un innovador en la forma de filmar. Dirigió más de 50 filmes, entre ellos los celebrados “Rebeca” (1940), “Vértigo” (1958) y “Psicosis” (1960).

1985 – FREDDIE MERCURY. Se publica en el Reino Unido el álbum “Mr. Bad Guy”, el primero grabado como solista por Freddie Mercury, ídolo y líder de la banda de rock británica Queen. El disco contiene once canciones, entre ellas “Made in Haven” y «I Was Born to Love You”.

1986 – BIBLIOTECA PÚBLICA. Un incendio consume en siete horas alrededor de 400.000 libros de la Biblioteca Central de la ciudad de Los Ángeles (California), el peor siniestro de la historia de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. El fuego dañó seriamente a otros 700.000 libros y destruyó 5,5 millones de patentes registradas desde 1799.

1990 – DIEGO A. MARADONA. El capitán de la selección argentina, Diego Maradona, gana su segundo Scudetto de la Liga Italiana de Fútbol con el Napoli. Fue en la victoria como local ante el Lazio por 1-0, con gol de Marco Baroni al recoger un centro enviado por el “El diez”.

1992 – REVUELTA DE RODNEY KING. En la ciudad estadounidense de Los Ángeles mueren 63 personas y otras 2.000 son heridas en violentos disturbios desatados durante una manifestación contra el racismo luego de que un jurado compuesto por blancos absolviera a cuatro policías enjuiciados por propinarle una brutal paliza al taxista Rodney King, de raza negra, el 3 de marzo de 1991.

2003 – INUNDACION DE SANTA FE. Atribuida a negligencia de Carlos Reutemann por no completar obras que hubieran impedido la entrada de agua. Luego de cinco días de intensas lluvias, una crecida del Río Salado inundó 43 barrios de la ciudad de Santa Fe y causó la muerte de 23 personas en la capital santafesina. Fue una de las peores inundaciones en la historia de la provincia y de Argentina.

2014 – FALLECE NORMA PONS. A la edad de 71 años muere en Buenos Aires la actriz y vedette argentina Norma Pons (Norma Delia Orizi), una de las grandes estrellas del teatro de revistas argentino. Ganó un Konex y un Martín Fierro, entre otros premios.

2023 – DÍA DEL ANIMAL. Se celebra el Día Nacional del Animal en conmemoración de la fecha del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín (1850-1926), precursor de la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma.

FUENTE: NUEVAREGION.COM + TELAM