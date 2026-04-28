Desde Rosario…



Rosario Central cerró una gran noche en Caracas y goleó a Universidad Central de Venezuela por la tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón mostró contundencia y se llevó tres puntos fundamentales como visitante.

El Canalla había comenzado el partido con algunas imprecisiones y momentos de desconexión, pero logró abrir el marcador a través de Ignacio Ovando, que ganó de cabeza tras una pelota parada y puso el 1-0 en el primer tiempo.

A partir de allí, Central fue creciendo en el juego y encontró mayor fluidez, especialmente por las bandas y con la participación de sus principales figuras. En el complemento, el dominio se hizo más claro y el equipo rosarino logró ampliar la ventaja.

El tercer gol llegó por intermedio de Enzo Copetti, que apareció en el área para definir y sellar la goleada, coronando una actuación sólida del conjunto auriazul en territorio venezolano.

Con este resultado, Central da un paso clave en su objetivo de clasificar a los octavos de final, en un grupo que empieza a perfilarse a su favor tras esta victoria convincente fuera de casa.