1999 – BETTY LA FEA.

El canal de televisión colombiano RCN estrena la telenovela Betty la fea, ganadora de un Premio Guinness en 2010 por la popularidad alcanzada a lo largo de su emisión, que concluyó el 8 de mayo de 2001.

DÍA DE LA PASTA. Se celebra el Día Internacional de la Pasta en conmemoración del primer congreso mundial de esa popular especialidad gastronómica italiana, realizado en Roma en 1995.

1881 – PABLO PICASSO. Nace en la ciudad española de Málaga el pintor y escultor Pablo Picasso, uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX, creador del cubismo junto con el escultor francés Georges Braque. Una de sus más famosas obras es el Guernica, que alude al bombardeo del pueblo homónimo durante la guerra civil española.

1915 – JOSÉ MARRONE. Nace en Buenos Aires el actor y humorista José Marrone, uno de los más populares del cine y televisión argentina en las décadas de 1960 y 1970. Filmó 19 películas y grabó diez discos. Falleció el 27 de Junio de 1990

1938 – ALFONSINA STORNI. A la edad de 46 años muere ahogada la poetisa y escritora Alfonsina Storni luego de arrojarse al mar desde la escollera del Club Argentino de Mujeres de la ciudad de Mar del Plata. Storni tiene un lugar destacado en la literatura de habla hispana por la fuerza de sus versos en la afirmación de una mirada femenina del mundo.

1944 – JON ANDERSON. Nace en la ciudad inglesa de Accrington el músico, compositor y cantante Jon Anderson, vocalista y cofundador del grupo de rock progresivo británico Yes. Actuó también como solista y en dúo con Vangelis. Grabó alrededor de 50 discos de estudio.

1945 – “PANCHO” SÁ. Nace en la localidad formoseña de Las Lomitas el exmarcador central Francisco “Pancho” Sá, el futbolista con más Copas Libertadores ganadas: un total de seis. Sá brilló en Independiente, con el que obtuvo ocho títulos nacionales e internacionales, y en Boca Juniors, donde ganó otros seis.

1960 – MEX URTIZBEREA. Nace en Buenos Aires el actor, músico, conductor y humorista Ignacio “Mex” Urtizberea, ganador de dos premios Martín Fierro de cable. Filmó seis películas y editó cinco discos.

1984 – KATY PERRY. Nace en la ciudad de Santa Bárbara (California, EEUU) la cantante, compositora y actriz estadounidense Katy Perry, quien lleva ganados más de un centenar de premios, entre ellos cinco American Music Awards, 14 People’s Choice y cuatro Guinness World Records. Lleva vendidos más de 16 millones de discos.

1997 – VIRGILIO EXPÓSITO. A los 73 años de edad muere en Buenos Aires el pianista y compositor Virgilio Expósito, autor de populares tangos como Naranjo en flor, Fangal y Batilana. Es reconocido como uno de los músicos más representativos de la generación “tanguera” de 1940.

1997 – DIEGO A. MARADONA. A cinco días de cumplir 37 años, Diego Maradona se retira del fútbol profesional. Fue en el clásico que Boca Juniors venció a River Plate por 2 a 1 en el estadio Monumental. En el segundo tiempo, fue reemplazado por Juan Riquelme. A lo largo de su carrera, Maradona jugó 692 partidos, marcó 352 goles y ganó once títulos.

