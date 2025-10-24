Fuerza Patria Santa Fe cerró anoche su campaña con una asamblea en la zona sudoeste de Rosario. La primera candidata a diputada volvió a comparar al presidente con Pullaro.



La primera candidata a diputada nacional por Santa Fe de Fuerza Patria, Caren Tepp, cerró anoche con una asamblea en la zona sudoeste de Rosario la campaña del peronismo y sus aligados y pidió que el domingo “la patria le gane a Milei”.

Desde un pequeño escenario ubicado en la intersección de Roullión y Gaboto insistió en que en los comicios de medio término “no hay lugar para terceras ni cuartas opciones” y reafirmó: “Acá no hay ninguna aspiración personal que valga más que la de intereses colectivos, que es que la patria le gane a Milei el próximo domingo en la provincia de Santa Fe”.

Antes también habló el segundo candidato a diputado de Fuerza Patria, Agustín Rossi, y la tercera postulante de la lista, la concejala de Villa Constitución, Alejandrina Borgatta.

Tepp destacó en su discurso que “el departamento de Rosario es el 40% del padrón electoral de la provincia de Santa Fe”, pero que de todos modos la lista decidió “salir a recorrer los 19 departamentos, sin importar cuántos santafesinos viven en cada una de esas localidades”.“Necesitábamos poder abrir el espacio de la participación y despertar la ilusión y la esperanza, como decía Agustín, en toda la militancia y en toda la sociedad santafesina”, sostuvo la actual concejala rosarina de Ciudad Futura.

La primera candidata a la Cámara baja nacional resaltó también el valor de Rosario, que fue la ciudad elegida por el presidente Javier Milei para cerrar la campaña de La Libertad Avanza (LLA). Por eso consideró significativo un triunfo de Fuerza Patria en toda la provincia de Santa Fe, donde el actual oficialismo realizó una buena elección en las presidenciales de 2023.

En la caluros tardecita del sudoeste rosarino, Tepp sostuvo que la incorporación del movimiento obrero organizado en la campaña de Fuerza Patria fue fundamental, porque es la contracara de la reforma laboral que impulsará Milei si reúne mayor fuerza legislativas a partir de los resultados de las elecciones del domingo.

“Estamos convencidos y convencidas que parte de la autocrítica que tiene que hacer nuestro campo es volver a hacer que la columna vertebral del movimiento sean los trabajadores y las trabajadoras con sus organizaciones”, afirmó, para agregar que “y mucho más en los tiempos que vienen”.

Entonces recordó que “Milei ya lo dijo, quiere una reforma laboral, quiere una reforma previsional, quiere una reforma impositiva absolutamente regresiva. Y la quiere porque se la exige el Fondo Monetario Internacional, compañeros y compañeras”.

En esa línea, agregó que “ha sido la propia directora del FMI la que ha dicho que en Argentina todavía faltan reducir en un 50% los salarios de los trabajadores y las jubilaciones” y destacó que “ese es el proyecto de reforma que tienen”. Tepp indicó que “para Milei, los gobernadores de Provincias Unidas son sus principales aliados para llevar adelante esas reformas”, de las que se mostró receptivo el santafesino Maximiliano Pullaro.

“¿Qué nos vamos a sorprender nosotros y nosotras si Pullaro fue el primer gobernador que empuñó la motosierra contra los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe? El que ya hizo la reforma previsional que quieren llevar a nivel nacional. El que ya castiga y humilla a nuestras docentes. Y a medida que íbamos avanzando y la desesperación la empezaba a generar, tanto Pullaro como Milei empezaron los ataques” contra Fuerza Patria, completó.

En su condición de «extrapartidaria» del PJ, pero como integante de unas de los partidos políticos de la coalición Fuerza Patria, la primera candidata agradeció el modo en que el peronismo la recibió en toda la provincia durante la campaña. «Quiero agradecerles profundamente, como lo he hecho en cada asamblea, acá también en la ciudad de Rosario, y aprovechando la presencia de tantos dirigentes de la provincia, tantos dirigentes nacionales, locales, compañeros y compañeras, que al igual que cada militante del peronismo en la provincia de Santa Fe, me han abierto los brazos y me han hecho sentir una más», cerró.

Rosario12