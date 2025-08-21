1961 – ANDRÉS CALAMARO.

Nace en Buenos Aires el cantautor, músico y productor discográfico Andrés Calamaro, uno de los íconos del rock argentino por su paso por la banda Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista. Además es reconocido por su influencia en el rock español por su labor con Los Rodríguez. Ganó cinco premios Grammy Latinos y tres Konex.

1864 – CRUZ ROJA. Con la firma del Convenio de Ginebra se crea en esa ciudad suiza la Cruz Roja Internacional con el objetivo de asistir a víctimas de conflictos bélicos.

1951 – EVA PERÓN. Una multitud reunida frente a la actual sede de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, reclama a María Eva Duarte de Perón que acompañe al presidente Juan Domingo Perón en la fórmula para su reelección. «Hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de su corazón», les respondió en el llamado «día del renunciamiento histórico».

1972 – MASACRE DE TRELEW. Mueren fusilados 16 miembros de organizaciones peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Zar, vecina a la ciudad chubutense de Trelew, luego de una fuga de la cárcel de Rawson. Otros tres prisioneros sobrevivieron al ataque, perpetrado en la madrugada por tres oficiales navales.

1974 – AGUSTÍN PICHOT. Nace en Buenos Aires el exjugador de rugby Agustín Pichot, figura de la selección argentina Los Pumas, con la que jugó en cuatro Copas del Mundo. Fue el capitán del equipo que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

1994 – CONSTITUCIÓN NACIONAL. Se aprueba en la ciudad de Santa Fe una reforma a la Constitución Nacional que estableció la elección del presidente por voto directo y acortó su mandato de 6 a 4 años, con la posibilidad de reelección por un período consecutivo. Además estableció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, entre otras reformas.

1997 – LAUTARO MARTÍNEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el delantero Lautaro Martínez, quien inició su carrera profesional en Racing Club y actualmente juega en el Inter italiano. Forma parte de la selección argentina luego de su paso por la sub 20.

2000 – RIVER PLATE. Con Américo «Tolo» Gallego en la dirección técnica, River Plate gana por primera vez en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, al vencer por 2-1 al Flamengo brasileño con goles de Pedro Saravia y Martín Cardetti, en partido por la fase de grupos de la Copa Mercosur.

2010 – 33 MINEROS. Rescatistas comprueban que están con vida 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad en la mina San José, en el norte de Chile, luego del derrumbe del 5 de agosto de 2010. Los 33 mineros, que habían sobrevivido racionando la comida y el agua durante 17 días, fueron rescatados el 13 de octubre en una operación que vieron por televisión unos 1.200 millones de espectadores de todo el mundo.

2024 – DÍA DEL FOLCLORE. Se celebra el Día Internacional del Folclore, instituido en 1960 durante el Primer Congreso Internacional de ese género musical realizado en Buenos Aires.

