¿Por qué se celebra el Día del Folclore?

Cada 22 de agosto se conmemora este día y, en paralelo, el “Día del Folclore Argentino”. La palabra “folclore” remite a las tradiciones, a la cultura y a la idiosincrasia de un pueblo y/o de un colectivo que se identifica con una determinada manera de ser.

Al término lo instaló el escritor inglés William John Thoms. Thoms usó por primera vez la palabra “folklore” el 22 de agosto de 1846, en un escrito publicado en la revista “The Athenaeum” de Londres. El concepto deriva de «folk» (pueblo, gente, raza) y de «lore» (saber, ciencia) y se conjuga como el «saber popular». Si bien la palabra puede aparecer escrita como «folcklore», «folclore» o «folklore», la Real Academia Española (RAE) optó por utilizar el término «folclore». La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) formalizó el concepto en 1960 al elegir el 22 de agosto como el “Día del folclore” en todo el planeta.

William John Thoms

Paralelamente, el 22 de agosto de 1960 se realizó en Buenos Aires el “Primer Congreso Internacional de Folklore”. Lo presidió Augusto Raúl Cortázar, un académico, abogado, doctor en letras, bibliotecólogo y folclorólogo de Argentina.

El Congreso reunió a representantes de 30 países, quienes instauraron el 22 de agosto como el “Día del Folclore Argentino”. La celebración coincide con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), el etnólogo, arqueólogo e historiador que fue proclamado como el “padre de la ciencia folclórica argentina” por haber realizado trabajos sistemáticos del folclore nacional.

¿Qué es el folclore?

Este género se compone de tradiciones y hechos sociales y estéticos compartidos por la población, los cuales suelen transmitirse de generación en generación. Habla de un saber popular e incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las coplas, las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otras manifestaciones multidimensionales.

Augusto Raúl Cortázar dedicó su vida al estudio del folclore. Para él, este concepto tiene una doble acepción: remite al “saber del pueblo” y “lo que se sabe acerca del pueblo”, es decir, tanto a los fenómenos folclóricos como a la ciencia que los estudia. Según indica Augusto Cortázar en “Esquema del folklore”, para que un hecho reúna la esencia de lo folclórico debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo, oral, funcional, empírico y regional.

Árbol que representa el folclore nacional

Los artistas folclóricos de Argentina

A lo largo de los años han emergido en el país grandes figuras ligadas al folclore. Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, ha sido considerado por muchos como “el padre del folclore”. También han obtenido reconocimiento artistas célebres como Jorge Cafrune, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa. En la actualidad hay personajes cada vez más pujantes que emergen con propuestas diversas y novedosas.

Mercedes Sosa

