DÍA DEL ESTUDIANTE.



Se celebra el Día del Estudiante en conmemoración de la fecha de 1888 en la que fueron repatriados desde Asunción del Paraguay los restos del expresidente Domingo Faustino Sarmiento, reconocido en América por haber impulsado la educación pública.

1947 – STEPHEN KING. Nace en la ciudad de Portland (Maine, EEUU) el escritor estadounidense Stephen Edwin King, prolífico autor de exitosas novelas de terror, ciencia ficción y fantasía, algunas de ellas llevadas al cine, como El resplandor, La zona muerta, Cementerio de animales y Misery. Lleva vendidos más de 350 millones de libros y ganado 48 premios.

1955 – MERCEDES MORÁN. Nace en la ciudad cordobesa de Villa Dolores la actriz de cine, teatro y televisión Mercedes Morán, quien lleva ganados 18 premios, entre ellos cinco Martín Fierro. Ha trabajado en 26 películas y en 25 ciclos de televisión, el último de ellos “El Reino” emitido por la plataforma Netflix.

1961 – DIEGO CAPUSOTTO. Nace en la ciudad bonaerense de Morón el actor y humorista Diego Capusotto, quien lleva ganados más de 15 premios, entre ellos cinco Martín Fierro. Se destacó por su actuación en programas televisivos como Chachachá, Todo por dos pesos y Peter Capusotto y sus videos.

1964 – JORGE DREXLER. Nace en Montevideo el médico, músico y cantautor uruguayo Jorge Drexler Prada, ganador del premio Óscar a Mejor canción original de 2005 por Al otro lado del río, tema del filme Diarios de motocicleta. Además ganó un premio Goya y cinco Grammy Latino.

1969 – PABLO ECHARRI. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda el actor y productor Pablo Echarri, ganador de tres premios Martín Fierro. Ganó fama por su labor en los programas Resistiré, Montecristo​ y El Elegido, entre otros de un total de 28 ciclos televisivos. Filmó 25 películas, entre ellas El desvío y El encuentro de Guayaquil, en la que interpretó al general José de San Martín.​

1971 – BERNARDO HOUSSAY. A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el médico, farmacéutico y catedrático Bernardo Alberto Houssay, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1947 por sus investigaciones relacionadas con la diabetes. Fue el primer latinoamericano en obtener un Nobel en ciencias.

DÍA DEL FOTÓGRAFO/A. Se celebra el Día Nacional del Fotógrafo en conmemoración de la llegada a Latinoamérica del daguerrotipo, el primer sistema de fotografía creado por el inventor francés Louis Daguerre en su país en 1839.

DÍA DE LA PAZ. Se celebra el Día Internacional de la Paz, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1981 para fortalecer los ideales pacifistas con el ejercicio de la no violencia y alto el fuego en los conflictos bélicos.

NUEVAREGION.COM + TELAM