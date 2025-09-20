En Argentina cada 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante

Esta fecha coincide con el comienzo de la primavera, pero fue elegida porque ese día pero de 1888, se repatriaron los restos de Domingo Faustino Sarmiento.

21 de septiembre: ¿Desde cuándo se festeja?

Esta celebración comenzó a festejarse a partir de 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

El 21 de septiembre los estudiantes secundarios no asisten a clase y generalmente festejan su día con campamentos o celebraciones al aire libre.

Domingo Faustino Sarmiento y su rol en la educación

Durante su presidencia, construyó alrededor de 800 escuelas y planificó el arribo de maestras extranjeras para que trabajen en el país. Además, se caracterizó por llevar a cabo métodos de enseñanza innovadores para la época, convencido del poder transformador de la educación para las sociedades.

Día del Estudiante en América Latina

En Latinoamérica también se festeja el día del estudiante.

En Bolivia el mismo día que en Argentina. En Chile, el 11 de mayo se celebra el Día del Alumno. En Colombia, el 8 de junio es el Día del Estudiante Revolucionario. En Cuba, se festeja el 17 de noviembre.

Por su parte, Guatemala tiene su Día del Estudiante Universitario cada 22 de mayo. Un día después celebra México su día del estudiante. El 23 de julio es el Día del Estudiante Nicaragüense. Panamá lo celebra el 27 de octubre, Perú el 23 de septiembre, Venezuela el 21 de noviembre y República Dominicana el 18 de febrero.

NUEVAREGION.COM + TELAM