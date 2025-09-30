1977 – PELÉ.



22 días antes de cumplir 37 años, el astro brasileño Pelé (Edson Arantes do Nascimento) juega su último partido, en el que el Cosmos estadounidense venció en Nueva York por 2 a 1 al Santos de Brasil, donde el delantero había comenzado su carrera. Pelé marcó de tiro libre uno de los goles del Cosmos y jugó un tiempo para cada equipo.

1860 – CONSTITUCIÓN NACIONAL. Se promulga la reforma de la Constitución Nacional de 1853 con los cambios aprobados por la Convención Reformadora reunida en Santa Fe, que quitó el artículo que establecía la capital federal en Buenos Aires y dispuso que los derechos de importación sean uniformes en todo el país.

1892 – EMILIO PETTORUTI. Nace en Buenos Aires el artista plástico y pintor Emilio Pettoruti, una de las grandes figuras del arte argentino del siglo XX. Entre sus obra se destacan “El improvisador”, “El morocho maula” y “Sombras en la ventana”.

1946 – JUICIOS NUREMBERG. Empieza la última sesión de los Juicios de Núremberg a jefes de la Alemania nazi acusados por crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los principales acusados y condenados estaban Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea alemana y Rudolf Hess, secretario particular de Adolf Hitler

1958 – ZETA BOSIO. Nace en la ciudad bonaerense de San Fernando el músico Zeta Bosio (Héctor Pedro Juan Bosio), bajista de la banda Soda Stéreo, una de las más populares de la historia del rock argentino y latinoamericano, de la que formó parte junto a Gustavo Cerati y Charly Alberti.

1958 – NASA. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower firma el decreto de creación de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio (NASA), de carácter civil y con el fin de fomentar las aplicaciones pacíficas de la ciencia espacial. Eran los albores de la lucha con la Unión Soviética por la supremacía en la aeronáutica espacial.

1959 – NITO ARTAZA. Nace en Buenos Aires el humorista, productor teatral y político Nito Artaza (Eugenio Justiniano Artaza), quien formó un popular dúo cómico con el imitador Miguel Ángel Cherutti. Fue senador por la provincia de Corrientes entre 2009 y 2014.

1970 – JIMI HENDRIX. Los restos del músico y guitarrista estadounidense de rock Jimi Hendrix son enterrados en el Greenwood Memorial Cemetery, donde también yacen los de la madre del artista fallecido en Londres a la edad de 27 años.

1971 – DISNEY WORLD. Se abre al público el parque temático de diversiones Magic Kingdom en el Disney World Resort en la ciudad estadounidense de Orlando. Había comenzado a construirse en 1967, meses después de la muerte de Walt Disney. Luego se agregaron los parques Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom.

1992 – CARTOON NETWORK. La empresa estadounidense Turner Broadcasting System.crea la señal de televisión por cable, dedicada exclusivamente a emitir dibujos animados para niños y adolescentes.

2018 – CHARLES AZNAVOUR. A los 94 años de edad muere en París el cantante, compositor y actor francés Charles Aznavour, uno de los intérpretes más populares y exitosos de la historia de Francia. Grabó más de un centenar de discos, sumados los que hizo en francés, inglés, alemán, español e italiano.

DIA DE LAS PERSONAS DE EDAD. Se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, instituido por las Naciones Unidas en 1990 para “destacar los aportes que los mayores hacen a la sociedad y concientizar sobre los desafíos del envejecimiento”.

NUEVAREGION.COM + TELAM