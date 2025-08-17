1936 – GARCÍA LORCA .

En medio de la rebelión franquista contra la República de España, es fusilado en una carretera, a las afueras de la localidad granadina de Víznar, el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, el de mayor influencia y popularidad de habla hispana del siglo XX. Fue asesinado a la edad 38 años, acusado de ser “espía rojo”. En Buenos Aires García Lorca estrenó sus célebres obras teatrales Bodas de Sangre, Yerma y la Casa de Bernarda Alba.

1936 – ROBERT REDFORD. Nace en la ciudad de Santa Mónica (California, EEUU), el actor y cineasta estadounidense Robert Redford, ganador de dos premios Óscar y de un Globo de Oro. Filmó más de 50 películas, entre las que se destacan El Golpe, EL Gran Gatsby y Propuesta indecente

1943 – NORMA PONS. Nace en la ciudad santafesina de Rosario la actriz y vedette Norma Pons (Norma Delia Orizi), una de las grandes comediantes argentinas y estrella de los teatros de la avenida Corrientes en la década de 1980. Trabajó en 18 películas.

1952 – JUAN LEYRADO. Nace en Buenos Aires el actor Juan Leyrado, ganador de dos premios Martín Fierro por su labor en exitosos programas de televisión como Alta Comedia, Matrimonios y algo más y Gasoleros, entre otros.

1977 – THE POLICE. La banda de rock británica se presenta se presenta por primera vez como trío, en un recital en el Rebecca´s Club de la ciudad inglesa de Birmingham. Fromada por el cantante y compositor Sting (Gordon Matthew Sumner), el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, la banda fue la más popular de la corriente “New Wave” en la década de 1980.

1977 – ELVIS PRESLEY, Alrededor de 75.000 fans asisten a los funerales de Elvis Presley en Graceland, la mansión del «Rey del rock» en la ciudad estadounidense de Memphis. Los restos de Elvis, como también lo llamaban sus fans, descansan en el cementerio de Forest Hill.

1980 – ESTEBAN CAMBIASSO. Nace en la ciudad bonaerense de San Fernando el exfutbolista Esteban Cambiasso, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol argentino. Surgió en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y brilló en Independiente, River Plate, el Real Madrid español y el Inter italiano. Fue campeón con la selección argentina sub 20.

1996 – VÉLEZ SARSFIELD. El Club Atlético Vélez Sarsfield se consagra bicampeón del fútbol argentino al empatar sin goles ante Independiente en el estadio José Amalfitani. En el bicampeón, brillaban el arquero paraguayo José Luis Chilavert, el delantero José “Turu” Fores, y el mediocampista Christian Bassedas.

2016 – LOS LEONES. La selección argentina de hockey masculino gana la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al vences a la de Bélgica por 4 a 2.

NUEVAREGION.COM + TELAM