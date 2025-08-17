Catarátas del Niágara: algunos datos curiosos de este famoso destino



Las Cataratas del Niágara son una de las más famosas del mundo, un paisaje ubicado en plena frontera entre Estados Unidos y Canadá. Belleza natural y asombrosa, en esta nota te contamos algunas curiosidades y datos interesantes sobre este destino.

Este conjunto de caídas de agua forman parte del recorrido que hace el río Niágara en el noroeste de Norteamérica, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos naturales de esta región del mundo, al punto que al año unas 30 millones de personas visitan las cataratas.

UN LUGAR VIVO

No es un dato curioso hablar de la fuerza del agua que con el paso del tiempo, no solo han perdido altura sino que también inician mucho antes. Es por eso que hace unos 12.000 años las cascadas estaban ubicadas 7 kilómetros río abajo.

No se sabe con exactitud cuánta es la pérdida anual, pero los geólogos han trabajado arduamente para disminuir, aunque no es posible eliminarla.

LAS MÁS CAUDALOSAS

No son las cataratas más altas del mundo, ya que el famoso Salto del Ángel, en Venezuela ocupa ese lugar. Pero sí ostentan el título de las que más agua mueven.

Se estima que sus tres saltos de agua (Horseshoe falls, American falls y Bridal Veil falls) movilizan unos 110.000 metros cúbicos de agua por minuto, unas 3.000 toneladas por segundo.

¿RÍO NIÁGARA?

A menudo, se dice que las cataratas tienen tal nombre por el río Niágará. Y aunque así se conoce a ese afluente, técnicamente no se trata de un río, sino de un estrecho entre dos lagos. Por las cataratas pasa, de hecho, toda el agua de los grandes lagos de Norteamérica.

Fuente: NuestroClima.com