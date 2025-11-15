2003 – LIONEL MESSI.

A sus 16 años, el delantero Lionel Messi debuta en el primer equipo del Barcelona, en un amistoso ante el Porto portugués, que ganó el partido por 2 a 0 en su estadio de la ciudad de Oporto. El holandés Frank Rijkaard fue el técnico que decidió el debut del juvenil argentino que se convirtió en astro del fútbol mundial.

1922 – JOSÉ SARAMAGO. Nace en la comuna portuguesa de Azinhaga el escritor, poeta y dramaturgo José Saramago, premio Nobel de Literatura de 1998 y autor de novelas como El evangelio según Jesucristo y Caín.

1938 – BATALLA DEL EBRO. Concluye la Batalla del Ebro, que decidió el triunfo de las tropas falangistas del general Francisco Franco frente a las de la República de España en la Guerra Civil Española. Se libró en la región de Tierra Alta y fue la más larga y más cruenta del conflicto con unas 16.500 bajas entre falangistas y republicanos.

1945 – JUAN B. STAGNARO. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el cineasta y guionista Juan Bautista Stagnaro, director de la multipremiada película Casas de fuego» y autor del guión de Camila, nominada al Premio Óscar al mejor filme extranjero.

1945 – UNESCO. Se funda en París la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el fin de contribuir a la paz mundial.

1951 – OSVALDO POTENTE. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Osvaldo “Patota” Potente, destacado delantero de Boca Juniors en la década de 1970. Marcó 79 goles en 196 partidos para el equipo xeneize. Jugó también en Rosario Central y en el The Strongest boliviano.

1955 – HÉCTOR CUPER. Nace en la ciudad santafesina de Chabás el exfutbolista y técnico Héctor Cuper, campeón en Primera División con Ferro Carril Oeste. En su extensa carrera como entrenador dirigió a Huracán y Lanús, al Mallorca, el Valencia y el Betis de España y al Inter y el Parma de Italia, entre otros equipos.

1960 – CLARK GABLE. A la edad de 59 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el actor estadounidense Clark Gable, protagonista del clásico del cine “Lo que el viento”. Ganó un premio Oscar por su labor en el filme “Sucedió una noche”.

2001 – CARLOS ESTRADA. A los 79 años de edad muere en Buenos Aires el actor Carlos Estrada (Demetrio Jorge Otero Logares), quien filmó más de 40 películas, entre ellas las celebradas El rufián y La tía Tula.

TRABAJADOR JUDICIAL. Se celebra el Día del Trabajador Judicial en conmemoración de la fecha de 1952 en la que se fundó la Confederación Judicial Argentina.

DÍA DEL DEPORTISTA. Se celebra el Día del Deportista con el fin de promover la actividad física y un estilo de vida saludable. Es un día de reconocimiento a quienes practican algún tipo de deporte, sea o no de manera profesional.

DÍA PARA LA TOLERANCIA. Se celebra el Día Mundial para la Tolerancia, instituido en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para “fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos”.

