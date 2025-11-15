Duolingo era el ejemplo de cómo una app puede conquistar al mundo. Hoy atraviesa su mayor crisis y la bolsa la está castigando sin piedad



Durante una década, Duolingo fue la empresa adorable, ingeniosa y casi imbatible del aprendizaje digital. Pero la combinación de decisiones polémicas y el auge brutal de la IA generativa ha fracturado su relato de éxito. A pesar de mostrar cifras sólidas, la compañía se hunde en bolsa y enfrenta un desafío existencial que nunca imaginó.

Nota original en: GIZMODO