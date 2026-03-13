1879 – NACE ALBERT EINSTEIN.

Nace en la ciudad de Ulm (Alemania) el físico alemán Albert Einstein, considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Desarrolló la Teoría de la relatividad y la ecuación física E = mc2 de equivalencia entre la masa y la energía.

1877 – JUAN M. DE ROSAS. A la edad de 83 años muere exiliado en la ciudad inglesa de Southampton el militar y político Juan Manuel de Rosas, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.

1883 – FALLECE KARL MARX. Muere en Londres, a la edad de 64 años, el filósofo, economista y periodista alemán Karl Heinrich Marx, autor de El Capital, padre del socialismo científico, el comunismo moderno y el materialismo junto a su colega Fiedrich Engels, con quien escribió el Manifiesto del partido Comunista.

1922 – NACE CHINA ZORRILLA. Nace en Montevideo la actriz, comediante y directora uruguaya China Zorrilla. Fue una de las artistas más populares en Argentina y Uruguay. Francia la condecoró con la Legión de Honor en el grado de caballero y.además recibió la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral de Chile.

1982 – 1° RECITAL DE METALLICA. La banda estadounidense de heavy metal Metallica, una de las más importantes del género, ofrece su primer recital. Fue en el club Radio City de la ciudad de Anaheim (California, EEUU).

2015 – FALLECE ANA M. GIUNTA. A la edad de 72 años muere en Buenos Aires la actriz y dramaturga Ana María Giunta, ganadora de un premio Cóndor de Plata por su labor en el filme La película del rey. Distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura, fue una gran defensora de los derechos de la mujer y del matrimonio igualitario.

2018 – FALLECE EMILIO DISI. A la edad de 85 años muere en Buenos Aires el actor, humorista y director teatral Emilio Disi (Emilio Roberto Parada), de gran trayectoria en cine, teatro y televisión durante las décadas de 1980 y 1990.

2018 – FALLECE STEPHEN HAWKING. Muere en la ciudad inglesa de Cambridge, a la edad de 76 años, el físico, astrofísico y divulgador científico británico Stephen Hawking, una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia del siglo XX. Es el autor del libro Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988).

2023 – DÍA DEL NÚMERO PI. Desde 2009 se celebra el Día del Número Pi por iniciativa del físico estadounidense Larry Shaw, que lo estableció por la similitud de la fecha 3/14 con el valor de la constante matemática 3,1416.

2023 – ENDOMETRIOSIS. Se celebra el Día Mundial de la Endometriosis para concientizar sobre esa enfermedad que afecta al útero femenino y puede causar infertilidad. La Organización Mundial de la Salud calcula que unos 170 millones de mujeres sufren esa enfermedad.

2023 – ESCUELAS DE FRONTERAS. Se celebra el Día Nacional de las Escuelas de Frontera en conmemoración de la fecha de 1972 en la que se promulgó la ley 19.524 para proteger, organizar y brindar los materiales y condiciones óptimas para el desarrollo de la educación en zonas fronterizas.

NUEVAREGION.COM + TELAM