Por primera vez, Ariel Saenz y Cía., junto a FCO Agroganadera SRL y Vicar Ganadera SA, concretaron un remate vía streaming en Expoagro 2026 edición YPF Agro. Un debut signado por la emoción y la alianza de consignatarias que apuestan a una ganadería cada vez más federal

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Con un remate especial en Expoagro 2026, que se llevó a cabo el viernes 13 de marzo, en el Auditorio Carne Argentina, Ariel Saenz y Cía., FCO Agroganadera SRL y Vicar Ganadera SA, desembarcaron por primera vez en la muestra. Los consignatarios confirmaron que seguirán apostando a expandir un mercado nuevo para ellos con la televisación y el streaming.

Ariel Saenz y Cía (Córdoba), Vicar Ganadera (La Pampa) y FCO Agroganadera (Buenos Aires) realizan remates conjuntos en esta modalidad desde hace un año. “Siempre veíamos los remates de Expoagro por televisión y a los colegas de los cuales aprendimos mucho, hasta que nos propusimos crecer”, recordó Saenz. Al respecto agregó que la experiencia superó sus expectativas y que ya piensan en volver: “Sin dudas esta es la catedral ganadera”, afirmó.

Por su parte, Ezequiel Gesualdi, presidente de Vicar Ganadera, detalló que esta alianza estratégica resultó en un remate “muy ágil con muy buenos valores y excelente calidad de hacienda”. Participaron 73 lotes y más de 3.800 cabezas.

Los organizadores destacaron la venta de dos lotes a muy buen precio. Uno de 110 terneros machos de 115 kilos que se subastó a $10.347; y otro de 95 terneras de 200 kilos que se vendió a $6.680.

Con respecto a los valores promedios por kilo en otras categorías, los consignatarios mencionaron los terneros a $6.919 y las terneras a $6.807,50. En tanto se pagaron $5.482,50 los novillitos y $5.250 los novillos. Los terneros/as alcanzaron un precio de $6.618,50 y las vaquillonas $8.520.

En el caso de lotes de novillos y vaquillonas, el precio promedio fue de $5.420. La vaquillona preñada se vendió a $2.2000.000 y la vaca preñada, $1.986.000. También se remataron vientres con cría y preñadas (lo que pisa) a $1.515.000.

Tras la experiencia, Gesualdi aseguró que fue un desafío participar en Expoagro, y destacó la respuesta de la gente a su debut. “El camino que iniciamos con mucho profesionalismo las tres casas consignatarias está dando su fruto con un futuro prometedor”, sostuvo.

Para Saenz, quien también ofició de martillero del remate, las tres casas son muy fuertes en remates físicos en sus zonas, por ello surgió la idea de posicionarse de forma virtual. En ese sentido, a modo de cierre, señaló que es muy importante que las empresas “hagan sinergias en los valores de venta, sean transparentes y que tengan metas de crecimiento en común hacia un mercado cada vez más federal”.

Ariel Saenz: “Estar en Expoagro es como entrar a la catedral ganadera” | Expoagro – Edición YPF Agro.

Fuente: TRECEBITS