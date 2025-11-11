1984 – MADONNA.

La estrella estadounidense del pop Madonna publica en Estados Unidos su segundo álbum de estudio, Like a Virgin, que contiene seis temas y dura poco más de 38 minutos. Con este lanzamiento, Madonna llevó adelante la gira The Virgin.

1863 – CAUDILLO FEDERAL. A la edad de 65 años muere fusilado en la localidad riojana de Olta el militar y caudillo federal Ángel “Chacho” Peñaloza, uno de los últimos líderes de esa corriente en alzarse en armas contra el centralismo de Buenos Aires durante el gobierno del presidente Bartolomé Mitre.

1864 – TRIPLE ALIANZA. Estalla la Guerra de la Triple Alianza, una de las más cruentas del siglo XIX en Sudamérica, que fue librada por la alianza entre el imperio de Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. En 1870, al concluir la guerra, Paraguay quedó devastado por una derrota con la que perdió parte de su territorio.

1945 – NEIL YOUNG. Nace en la ciudad canadiense de Toronto el músico y compositor Neil Young, considerado como uno de los más influyentes de su generación. Como solista grabó 35 álbumes de estudio con canciones que se caracterizan por la crítica social y las posiciones antibelicistas.

1953 – JAIME ROOS. Nace en Montevideo el músico y cantautor uruguayo Jaime Ross, autor de clásicos como “Durazno y Convención”, “La colombina” y “Amándote”.

1961 – ENZO FRANCESCOLI. Nace en Montevideo el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, ídolo de River Plate, donde jugó en dos etapas en las que marcó 115 goles y ganó siete títulos, entre ellos la Copa Libertadores de América de 1996. Fue figura de la selección de Uruguay y actualmente es director deportivo de River Plate.

1961 – NADIA COMANECI. Nace en la ciudad de Onesti (Bacau, Rumania) la gimnasta rumana Nadia Elena Comaneci, ganadora de nueve medallas olímpicas, entre ellas cinco de oro. Ganó además cuatro medallas del Campeonato Mundial de Gimnasia y doce del Campeonato Europeo. Fue dos veces condecorada con la Orden Olímpica.

1963 – JOSÉ M. GATICA. A la edad de 38 años muere el exboxeador de peso ligero José María “Mono” Gatica, uno de los pugilistas más populares de la Argentina, al ser atropellado por un colectivo en la ciudad bonaerense de Avellaneda. El “Mono” libró 96 combates, de los que ganó 86.

1982 – ANNE HATHAWAY. Nace en el barrio neoyorquino de Brooklyn la actriz y cantante estadounidense Anne Hathaway, ganadora de un premio Óscar a la mejor actriz por su actuación en el film Los Miserables.

DIA MUNDIAL CONTRA LA NEUMONÍA. Se celebra para alertar sobre esta enfermedad, la principal causa de muerte de niños menores de cinco años.

DIA MUNDIAL CONTRA LA OBESIDAD. Se celebra para crear conciencia sobre los daños a la salud que causan el consumo de alimentos con alto contenido de grasa y azúcares.

NUEVAREGION.COM + TELAM