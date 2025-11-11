AMSAFE San Lorenzo exige la publicación completa de vacantes y rechaza la reimplementación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios docentes

CONCURSO DE ASCENSO: RECLAMO POR LA PUBLICACIÓN COMPLETA DE VACANTES

El 7 de noviembre, delegadas y delegados docentes de AMSAFE San Lorenzo, junto a representantes de las Delegaciones de Iriondo, Constitución y Rosario, se reunieron en la Regional VI del Ministerio de Educación para exigir la publicación urgente y completa de las vacantes correspondientes a los cargos directivos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Este reclamo busca garantizar la transparencia y la regularidad del proceso de traslados, defendiendo los derechos de las y los trabajadores de la educación. La presentación estuvo acompañada por un relevamiento exhaustivo de vacantes realizado por las delegaciones participantes.

Desde AMSAFE se exige que las vacantes sean publicadas de manera completa, pública y oportuna, conforme a los principios de igualdad, equidad y transparencia que deben regir la función pública. Su correcta y total publicación resulta indispensable para el Concurso de Ascenso a Cargos Directivos, ya que cualquier omisión o demora afectaría el derecho de participación de cientos de compañeras y compañeros que han transitado con esfuerzo los procesos de formación, evaluación y orden de mérito correspondientes.

AMSAFE reafirma que cada reclamo y cada acción son una defensa colectiva de la carrera docente, la transparencia en los procedimientos y el pleno ejercicio de los derechos laborales.

EL SALARIO NO ES GANANCIA: RECHAZAMOS LA REIMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE LOS SALARIOS DOCENTES

AMSAFE manifiesta su absoluto rechazo a la reimplementación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de las y los trabajadores de la educación de Santa Fe.

En 2024, una medida cautelar presentada por CTERA había logrado que la Justicia ordenara al Gobierno provincial abstenerse de aplicar este impuesto, reconociendo el principio fundamental de que el salario no es ganancia. Durante más de un año, las y los docentes santafesinos no sufrieron descuentos por este concepto, recuperando parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Tras la revocación de la cautelar por parte de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, el Gobierno provincial anunció que volverá a aplicar el impuesto. Según la información oficial, las retenciones se efectuarán sobre los haberes de noviembre de 2025, con un tope del 35% sobre las remuneraciones brutas mensuales.

Esta medida representa un nuevo golpe al bolsillo docente en un contexto de salarios deteriorados y creciente inflación. Además, desconoce derechos conquistados colectivamente y vuelve a gravar el trabajo, afectando a miles de educadores y educadoras en toda la provincia.

AMSAFE reitera con firmeza:

• El salario no es ganancia.

• Exigimos la eliminación definitiva del impuesto a las y los trabajadores.

9 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS RURALES

En esta fecha se conmemora el legado de Ángela Peralta Pino, maestra santafesina en cuyo nombre se instituyó el Día Nacional de los Docentes Rurales.

Su obra, junto a la de Olga y Leticia Cossettini, Rosita Ziperovich y tantas otras y otros compañeros, constituye un ejemplo de compromiso y amor por la escuela pública. Ese mismo espíritu sigue guiando el trabajo de AMSAFE y de todas sus delegaciones seccionales, que día a día sostienen las banderas de la educación pública.

¡Feliz día, compañeras y compañeros!

Adriana Monteverde

Delegada Seccional San Lorenzo