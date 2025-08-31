1923 – ROCKY MARCIANO.

Nace en la ciudad de Brockton (Massachusetts, EEUU) el exboxeador estadounidense Rocky Marciano (Rocco Francis Marchegiano), único campeón de los pesos pesados que se retiró invicto. Defendió su título mundial en seis ocasiones. Marciano ganó el 88% de sus peleas por nocaut.

1709 – DOMINGO DE BASAVILBASO. Nace en el municipio español de Llodio (Álava, España) el empresario y político español Domingo de Basavilbaso, quien organizó en el Virreinato del Río de la Plata el sistema postal que daría origen al Correo Argentino.

1838 – DARDO ROCHA. Nace en Buenos Aires el abogado, docente y político Dardo Rocha, gobernador bonaerense entre 1881 y 1884, lapso en el que fundó las ciudades de Necochea, La Plata, Coronel Vidal, Pehuajó y Tres Arroyos. Fue el mentor y primer rector de la Universidad de La Plata.

1891 – JUAN VUCETICH. El antropólogo y policía Juan Vucetich usa por primera vez el sistema que desarrolló para identificar personas por sus huellas dactilares y que luego sería adoptado en todo el mundo. El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Criminalística en homenaje al sistema dactiloscópico de Vucetich.

1922 – VITTORIO GASSMAN. Nace en la ciudad italiana de Génova el actor y director de cine y teatro Vittorio Gassman, quien filmó más de 50 películas, entre ellas las célebres Il Sorpasso y la Armada Brancaleone. En 1975 ganó el premio del Festival de Cine de Cannes al mejor actor por su labor en el filme Perfume de mujer.

1939 – 2° GUERRA MUNDIAL. El ejército de la Alemania nazi invade Polonia, primer paso de Adolfo Hitler para fundar un Tercer Reich alemán en Europa, lo que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto movilizó a 100 millones de militares y dejó 60 millones de muertos.

1946 – BARRY GIBB. Nace en la ciudad de Douglas (Isla de Man, Reino Unido) el músico,cantautor y productor británico estadounidense Barry Gibb (Barry Alan Crompton Gibb), cofundador con sus hermanos Robin y Maurice de la banda pop Bee Gees, que vendió más de 220 millones de discos.

1957 – GLORIA ESTEFAN. Nace en La Habana la cantante y actriz cubana Gloria Estefan (Gloria María Milagrosa Fajardo García), ganadora de 52 premios, entre ellos siete Grammy. Lleva vendidos más de 120 millones de discos.

1983 – VUELO 007 KOREAN AIR. El vuelo 007 de la aerolínea coreana Korean Air cae a tierra derribado por aviones interceptores de la Unión Soviética cuando sobrevolaba territorio soviético, uno de los más graves incidentes ocurridos durante la Guerra Fría entre el bloque comunista y Estados Unidos.

DIA DEL PERIODISTA AGROPECUARIO. Se celebra el Día Nacional del Periodista Agropecuario en conmemoración de la fecha de 1802 en la que se publicó el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieytes.

Efemérides del 1º de Septiembre.

NUEVAREGION.COM + TELAM