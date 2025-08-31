El 1 de septiembre de cada año se celebra el “Día Mundial de la Dactiloscopía”

En honor a Juan Vucetich, un antropólogo y policía nacionalizado argentino de origen croata que desarrolló una clasificación de las huellas dactilares y creó las primeras fichas dactiloscópicas del mundo. La efeméride se celebra el 1 de septiembre en honor al día en el que Vucetich realizó las primeras fichas dactiloscópicas del planeta.

Juan Vucetich

La labor de Juan Vucetich

Vucetich creó cuatro grandes grupos para clasificar los rasgos de una huella dactilar: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Gracias a su método y la creación de las fichas dactiloscópicas, la policía de Buenos Aires pudo identificar en 1892 a la asesina Francisca Rojas, una mujer oriunda de la ciudad de Necochea. Rojas había matado a sus tres hijos e inculpado a su marido, pero en la escena del crimen se encontró una huella ensangrentada de su pulgar, evidencia que la delató y mostró al mundo la utilidad y veracidad de la dactiloscopía como método eficaz para las actividades forenses.

Ficha dactiloscópica

¿Qué es la dactiloscopía?

Es el estudio de los rasgos de las huellas dactilares. No existen dos huellas humanas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos son muy difíciles de diferenciar. Cada huella crea un patrón único.

Recoger una huella dactilar no es una tarea difícil: sólo se necesita la superficie donde se dejó la huella, algún polvo adherente (que puede ser desde talco hasta el polvo que utilizan los especialistas en criminalística), una brocha gruesa y una superficie con pegamento para retener la impresión.

La identificación de los criminales por medio de este método ha sido de gran importancia en la historia de la humanidad. Llevar un registro de las huellas dactilares en sistemas informáticos ha facilitado el acceso a inmensos archivos criminalísticos en todo el mundo.

Huella dactilar humana

TELAM