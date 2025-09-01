EEUU ha cerrado la tregua en la guerra de los chips: Las nuevas restricciones buscan frenar a China, pero ponen en jaque a grandes empresas



El Departamento de Comercio exige licencias para instalar máquinas de litografía con tecnología estadounidense en fábricas chinas. La medida busca limitar la capacidad de Pekín, pero afecta de lleno a los gigantes surcoreanos, que dependen de sus plantas en Xian, Wuxi y Dalian para seguir siendo competitivos.

Nota original en: GIZMODO