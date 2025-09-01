En la última semana de sesiones de la Convención Constituyente, la convencional peronista Lucila De Ponti exigió que la reforma constitucional consagre más derechos y un Estado más eficiente. «El gobernador ya consiguió lo que quería, y tiene que abrir consensos para que la Constitución le sirva a la gente», apuntó.

“Lo de la Caja de Jubilaciones fue un buen ejemplo: el oficialismo escuchó la preocupación de la oposición, de los trabajadores y de los jubilados, y decidió modificar su posición inicial» consideró De Ponti, y subrayó: «el resultado es un texto que protege, sin dobles lecturas, el patrimonio que garantiza las jubilaciones provinciales”.

La convencional destacó que este antecedente «demuestra que todavía hay margen para el diálogo político en el marco de la Comisión Redactora” y que el texto constitucional «puede mejorar mucho respecto al aprobado en las comisiones».

Para De Ponti el trabajo de la comisión Redactora, que ella integra, fue en esa dirección: «logramos que se incorporen cláusulas para proteger a la industria en todas sus ramas, a la banca pública, la movilidad de las jubilaciones y fortalecer el contenido patriótico de la Constitución». «Son logros alcanzados gracias al aporte constructivo de la oposición» señaló.

“Ahora que Pullaro ya tiene garantizada la posibilidad de la reelección, lo fundamental es seguir trabajando para que la Constitución del ’25 proteja más derechos» sostuvo la convencional, y agregó: «si el oficialismo sigue dispuesto a escuchar y a construir consensos, podemos resolver cuestiones que quedaron pendientes en las comisiones».

«Siempre que el objetivo sea consagrar más derechos y hacer un Estado que funcione mejor, desde el peronismo vamos a estar dispuestos al diálogo”, remarcó.