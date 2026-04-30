La CGT leyó un documento en la manifestación en Plaza de Mayo titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”. En el mismo se sostiene que los indicadores laborales, económicos y sociales muestran “un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”. En ese marco, acusa al Gobierno de promover la división social y advierte que sus políticas “ponen en riesgo la paz social”.

El texto también apunta contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, actualmente en discusión judicial, y ratifica que la central obrera continuará su estrategia en los tribunales para defender los derechos de los trabajadores. “Cada derecho laboral costó organización y lucha”, subraya.

En su diagnóstico económico, la CGT señala caídas en la actividad y el consumo, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el comercio. Además, denuncia un “cierre masivo de empresas” —más de 24 mil desde fines de 2023— y alerta por el aumento de la desocupación y la informalidad.

La entidad cuestiona además la política económica por priorizar, según afirma, a sectores financieros en detrimento de la producción, y advierte que la inflación continúa afectando los salarios, agravada por los límites a las paritarias. También menciona problemas en el sistema de salud, el endeudamiento de los hogares y la falta de inversión pública.

Finalmente, el documento incluye una referencia al papa Francisco, a quien se homenajeará durante la jornada. La CGT retoma su llamado a “soñar en grande” y plantea como horizonte la construcción de un país “socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano”. ​ ROSARIOPLUS