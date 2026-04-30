AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. CTERA en Feria Libro Bs As. Carpa Blanca. Inscripciones Complementarias. IAPOS reinscripción familiares
CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES CORRESPONPONDIENTE A ABRIL
Salarios y Jubilaciones – Docentes
DOCENTES ACTIVOS
Martes 5 de mayo
Haberes hasta $1.350.000
Miércoles 6 de mayo
Haberes superiores a $1.350.000
DOCENTES JUBILADOS
Lunes 4 de mayo
Haberes hasta $1.350.000
(Disponibles desde el viernes 1/5)
Jueves 7 de mayo
Haberes superiores a $1.350.000
SIN ACUERDO PARITARIO POR DECRETO
URGENTE recomposición salarial para activos y jubilados
AMSAFE
La escuela pública enseña y construye esperanza
CTERA EN LA 50° FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
Mesa “En defensa de la salud laboral docente: condiciones dignas para enseñar y aprender.”
Equipo de Salud Laboral de CTERA
En el marco del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desde CTERA se llevó adelante en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires la mesa “En defensa de la salud laboral docente: condiciones dignas para enseñar y aprender”, a cargo del Equipo de Salud Laboral.
Del encuentro participaron representando a AMSAFE el Secretario de Asuntos Sociales, Sebastián Bryndum, y la Delegada Seccional de San Lorenzo, Adriana Monteverde, junto a otros representantes de sindicatos de base de CTERA. Allí se planteó la realidad que atravesamos las y los trabajadores de la educación, poniendo en el centro la importancia de garantizar condiciones laborales, ambientes de trabajo sanos y seguros, y políticas de prevención que resguarden la salud integral de la docencia.
Defender la salud de las y los trabajadores de la educación es defender la escuela pública. No hay educación de calidad sin trabajo digno, sin derechos y sin condiciones seguras para enseñar y aprender.
CARPA BLANCA ITINERANTE EN AMSAFE IRIONDO
La Delegación San Lorenzo dijo presente en la parada de la Carpa Blanca itinerante en AMSAFE Iriondo, acompañando y participando de las jornadas de encuentro, organización y lucha colectiva.
Continuamos fortaleciendo la defensa de la educación pública y de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de la educación.
AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE: INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS POR ESTABLECIMIENTOS
En esta oportunidad, la convocatoria corresponde a la Escuela de Enseñanza Media N° 1548 (Anexo 01) – A.E.S. Orientada N° 1548, ubicada en la localidad de Ricardone, para el espacio curricular de Lengua y Literatura.
Las inscripciones se realizarán desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo de 2026.
Inscripciones Complementarias
Ens. Med. N° 1548 (Anexo 01)
A.E.S. Orientada N° 1548 – Región 6
Dirección: José Trivisono 1550, Ricardone
Contacto: (03476) 221668
Materia / Cargo:
Lengua y Literatura
Período de inscripción:
Desde: 30/04/2026
Hasta: 04/05/2026
IAPOS: RENOVACIÓN AFILIACIÓN DE HIJOS ESTUDIANTES Y DE VOLUNTARIOS.
IAPOS – Renovación de afiliaciones
Se encuentra abierta la renovación anual de afiliaciones para:
Hijos/as estudiantes (21 a 25 años)
Nietos/as y otros afiliados voluntarios
Del 1° de abril al 31 de mayo
Documentación requerida:
Certificación negativa de ANSES
Certificado de alumno/a regular (abril o mayo 2026)
En casos de nietos/as u otros familiares:
Certificación negativa de ANSES del beneficiario y de ambos padres.
Consultas: 0800 444 4276
iapos_consultas@santafe.gov.ar
Días hábiles de 8 a 14 hs
No olvides realizar la renovación en tiempo y forma.
AMSAFE
Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.
ADRIANA MONTEVERDE Delegada Seccional AMSAFE San Lorenzo