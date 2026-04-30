CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES CORRESPONPONDIENTE A ABRIL

Salarios y Jubilaciones – Docentes

DOCENTES ACTIVOS

Martes 5 de mayo

Haberes hasta $1.350.000

Miércoles 6 de mayo

Haberes superiores a $1.350.000

DOCENTES JUBILADOS

Lunes 4 de mayo

Haberes hasta $1.350.000

(Disponibles desde el viernes 1/5)

Jueves 7 de mayo

Haberes superiores a $1.350.000

SIN ACUERDO PARITARIO POR DECRETO

URGENTE recomposición salarial para activos y jubilados

AMSAFE

La escuela pública enseña y construye esperanza

CTERA EN LA 50° FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Mesa “En defensa de la salud laboral docente: condiciones dignas para enseñar y aprender.”

Equipo de Salud Laboral de CTERA

En el marco del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desde CTERA se llevó adelante en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires la mesa “En defensa de la salud laboral docente: condiciones dignas para enseñar y aprender”, a cargo del Equipo de Salud Laboral.

Del encuentro participaron representando a AMSAFE el Secretario de Asuntos Sociales, Sebastián Bryndum, y la Delegada Seccional de San Lorenzo, Adriana Monteverde, junto a otros representantes de sindicatos de base de CTERA. Allí se planteó la realidad que atravesamos las y los trabajadores de la educación, poniendo en el centro la importancia de garantizar condiciones laborales, ambientes de trabajo sanos y seguros, y políticas de prevención que resguarden la salud integral de la docencia.

Defender la salud de las y los trabajadores de la educación es defender la escuela pública. No hay educación de calidad sin trabajo digno, sin derechos y sin condiciones seguras para enseñar y aprender.

CARPA BLANCA ITINERANTE EN AMSAFE IRIONDO

La Delegación San Lorenzo dijo presente en la parada de la Carpa Blanca itinerante en AMSAFE Iriondo, acompañando y participando de las jornadas de encuentro, organización y lucha colectiva.

Continuamos fortaleciendo la defensa de la educación pública y de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de la educación.

AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE: INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS POR ESTABLECIMIENTOS

En esta oportunidad, la convocatoria corresponde a la Escuela de Enseñanza Media N° 1548 (Anexo 01) – A.E.S. Orientada N° 1548, ubicada en la localidad de Ricardone, para el espacio curricular de Lengua y Literatura.

Las inscripciones se realizarán desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo de 2026.

Inscripciones Complementarias

Ens. Med. N° 1548 (Anexo 01)

A.E.S. Orientada N° 1548 – Región 6

Dirección: José Trivisono 1550, Ricardone

Contacto: (03476) 221668

Materia / Cargo:

Lengua y Literatura

Período de inscripción:

Desde: 30/04/2026

Hasta: 04/05/2026

IAPOS: RENOVACIÓN AFILIACIÓN DE HIJOS ESTUDIANTES Y DE VOLUNTARIOS.

IAPOS – Renovación de afiliaciones

Se encuentra abierta la renovación anual de afiliaciones para:

Hijos/as estudiantes (21 a 25 años)

Nietos/as y otros afiliados voluntarios

Del 1° de abril al 31 de mayo

Documentación requerida:

Certificación negativa de ANSES

Certificado de alumno/a regular (abril o mayo 2026)

En casos de nietos/as u otros familiares:

Certificación negativa de ANSES del beneficiario y de ambos padres.

Consultas: 0800 444 4276

iapos_consultas@santafe.gov.ar

Días hábiles de 8 a 14 hs

No olvides realizar la renovación en tiempo y forma.

AMSAFE

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

ADRIANA MONTEVERDE Delegada Seccional AMSAFE San Lorenzo