Desburocratización: el Gobierno agilizará la autorización e inscripción de fitosanitarios





La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentaron el nuevo Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para la Autorización e Inscripción de Productos Fitosanitarios.

El mismo está destinado a “facilitar los procedimientos de registración de productos destinados a diversas producciones agrícolas, especialmente las autorizaciones destinadas a cultivos menores y a usos menores en cultivos principales”, informó la SAGYP.

Los nuevos procedimientos se plasman en la Resolución N°458/2025, modificada a su vez por la Resolución N°843/2025, que entrará en vigencia el 5 de enero de 2026.

FITOSANITARIOS, EN MENOR TIEMPO

A través de estas dos medidas se modernizó el marco general para permitir la agilización de las inscripciones en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.

“Esta medida permitirá a los productores agropecuarios y en especial a los abocados a cultivos menores, como legumbres, frutas, hortalizas y especias entre otros, acceder a productos fitosanitarios en menor tiempo”, insistieron las autoridades.

En concreto, la nueva normativa permite al SENASA, como organismo responsable del Registro Nacional de Productos Fitosanitarios, trabajar para el desarrollo y autorización de productos con sustento científico en conjunto con el INTA, universidades, instituciones de investigación y expertos en productos fitosanitarios, gobiernos provinciales organizaciones de productores.

Esta tarea se realizará a través de la creación de grupos de trabajo permanentes que aborden la necesidad de disponer de herramientas y alternativas de control fitosanitario. En especial, se busca ampliar el registro de productos hacia otros cultivos.

A efectos de brindar mayores precisiones respecto de esta nueva normativa, la Secretaría realizó una amplia convocatoria a representantes de las cadenas de producción a una reunión informativa, que se realizó el pasado martes, y que contó con la presencia de autoridades y técnicos de la cartera agropecuaria nacional y de sus organismos descentralizados.

Este encuentro es el primer paso de un trabajo público-privado que continuará con nuevas convocatorias de participación a los actores de las diferentes cadenas productivas.

