Los presidentes comunales de María Teresa y Santa Isabel denunciaron que la Provincia avanza en el cierre de carreras de nivel superior, claves para la región.

Se trata de la tecnicatura en enfermería, que el Ministerio de Educación decidió no habilitar la inscripción para este año; y la tecnicatura en seguridad e higiene del trabajo, sobre la que el gobierno provincial ya avanzó el año pasado con el cierre. El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aseguró que es más de la “política de ajuste” de la Provincia, que “solo mira los números y no la calidad educativa” ni el “derecho a la educación”.

“Desde la Comuna de María Teresa y la Comuna de Santa Isabel expresamos nuestra preocupación ante las políticas de ajuste que impactan directamente en la educación y la formación en el territorio”, denunciaron los presidentes comunales de una y otra localidades, Gonzalo Goyechea y Pablo Giorgis, respectivamente.

Según describen en las redes sociales y detallaron en una conferencia de prensa -realizada el viernes 13 pasado- en María Teresa, la Provincia quiere cerrar ahora la tecnicatura en enfermería, “una carrera que permitió que vecinas y vecinos de nuestra localidad y de toda la región puedan formarse cerca de sus hogares”.

Goyechea resaltó que se trata de una “formación estratégica para la comunidad, ya que fortalece la industria del cuidado, genera oportunidades de empleo y mejora los servicios en instituciones locales, como las residencias de personas mayores”. Y enfatizó que cerrarla significa “cerrar oportunidades para el desarrollo local y regional”.

Repasó que la tecnicatura en enfermería que se dicta en la localidad es una extensión áulica de la Escuela de esta formación que tiene sede en Rufino. Para este año contaban con 15 personas inscriptas al primer año, y que la comuna se ofreció a cubrir los costos del traslado de docentes para garantizar su continuidad.

En el caso de Santa Isabel, Giorgis señaló que “se ve afectada la tecnicatura en seguridad e higiene en el trabajo, una propuesta formativa que se construyó con gran esfuerzo y que demostró resultados concretos durante su implementación, brindando herramientas de formación y salida laboral”.

Giorgis recordó que la tecnicatura ofreció la oportunidad a las vecinas y vecinos de quedarse en los pueblos y acceder también a los estudios superiores. Por eso “la decisión de la Provincia atenta contra esos objetivos”. Agregó que 30 personas empezaron el cursado de esta tecnicatura y se graduaron 14, un número que consideró un gran logro. Lamentó que sin previo aviso y ninguna explicación, el gobierno decidiera darle de baja a la carrera el año pasado.

Los presidentes comunales recordaron que no fueron ni consultados ni informados de las medidas tomadas por la Provincia, es más que se enteraron por “boca de los profesores”. Intentaron hablar con el gobernador Maximiliano Pullaro para expresarle esta preocupación y pedido de que no se cierren estas carreras, y éste los derivó al ministro de Educación, José Goity, pero hasta el momento sin ninguna respuesta.

María Teresa y Santa Isabel están ubicadas al sur de la provincia y pertenecen al departamento de General López.

Desde AMSAFE

“El gobierno pone la mirada en la cantidad, nunca la pone en la calidad, nunca en garantizar un derecho, que es el derecho social a la educación”, expresó el secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, al ser consultado por Redacción Rosario.

Alonso señaló que acompañan el reclamo “para que no se cierren estas estas dos carreras”. A la vez que denunció que estas medidas responden a una política propia del gobierno que encabeza Pullaro y es la de “poner la mirada sobre la cantidad”. Una política que aplica en todos los órdenes sin importar las condiciones de trabajo y sus implicancias en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Defendemos que estas carreras puedan seguir abiertas y que se garantice el derecho a la educación. Por eso insistimos en que se dé marcha atrás a estas políticas de ajuste”, manifestó el dirigente de Amsafé.

Las promesas incumplidas del ministro

A fines de 2024, desde los institutos de educación superior (abarcan la formación docente, artística y tecnicaturas) y las organizaciones gremiales avisaron que el gobierno nacional -en acuerdo con las provincias- preparaba una serie de recortes para este nivel educativo, tanto en recursos, financiamiento como en planes de estudio.

Para que ese llamado de atención no quedara en declaraciones, AMSAFE lo volcó en el acta paritaria del 18 de febrero de 2025, que lleva entre otras firmas la del ministro José Goity y dice: “Se acuerda el compromiso de sostener los Institutos de Educación Superior de Gestión Estatal en el ámbito de nuestra provincia y acompañar su mejora continua, garantizando las condiciones laborales de los agentes que se desempeñan en los institutos superiores de formación docente y técnica y generando los espacios de participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en el proceso de mejora del nivel superior de la provincia de Santa Fe”.

En el párrafo siguiente del acta se destaca: “Reafirmamos el derecho a la educación superior pública gratuita para todas y todos los estudiantes que deseen acceder a este nivel, acompañado por políticas de sostenimiento y acompañamiento de las trayectorias educativas garantizando aprendizajes de calidad”.

Al tiempo que las organizaciones gremiales y los institutos denunciaban el ajuste planificado para el nivel, el ministro Goity afirmaba en una entrevista del diario El Litoral realizada a fines de 2024, que “es necesario acompañar y evaluar para hacer una mejora de los institutos. Pero eso no debe implicar el cierre ni afectar a ningún instituto; nosotros estamos convencidos que así debe ser”. Y prometía -siempre en relación al nivel superior-: “Vamos a tomar todos los recaudos necesarios y vamos a apostar por la mejora de los institutos de educación superior. Pero nunca una evaluación por parte de este gobierno va a ir en detrimento de las condiciones de los docentes o de los institutos”.

Fuentes consultadas: Venado 24 y Pueblo Regional

Fuente: Redacción Rosario