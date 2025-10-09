Del viernes al domingo San Lorenzo celebrará la ExpoArtesanos, fiesta del arte y la producción
La tradicional muestra, que reúne a expositores de toda la región y combina arte y producción, celebrará su 21ª edición en el predio del Parador Turístico. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de stands, espectáculos y propuestas gastronómicas con entrada libre y gratuita.
Con la organización de la Municipalidad de San Lorenzo, este fin de semana se desarrollará una nueva edición de la ExpoArtesanos, declarada Fiesta Provincial y consolidada como uno de los eventos culturales más convocantes del calendario local. El evento se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 en el predio del Parador Turístico, con la participación de más de 200 artesanos, emprendedores, productores de todo el país que expondrán y comercializarán sus trabajos.
Además, habrá una variada programación artística, que incluirá música y danza, y diferentes alternativas gastronómicas.
El evento busca promover la producción artesanal y el trabajo local, a la vez que se consolida como un espacio de encuentro para la comunidad y los visitantes de la región. Como cada año, será libre y gratuita, y las actividades comenzarán cada jornada a partir del atardecer.
Grilla artística
Viernes
19:30 – 19:50 Matías Cardozo
20:00 – 20:20 Florencia Lera
20:30 – 20:50 La Verón
21:00 – 21:20 Cía de Danza Folklóricas Caminantes e Impulsa
21:30 – 21:50 Trashumantes
22:00 – 22:20 Facundo Leguizamón
22:30 – 22:50 Tomy Vázquez
23:00 – 23:20 Campas
23:30 – 23:50 Cristian Narvaiz
Sábado
19:00 – 19:20 Voltaje
19:30 – 19:50 Mariana Anibalini – Escuela Bellydance
20:00 – 20:20 Iván Lipps
20:30 – 20:50 Danza Ballet
21:00 – 21:20 Enjoy Espacio Cultural
21:30 – 21:50 Litoralmente
22:00 – 22:20 Nueva Trova
22:30 – 22:50 San Lorenzo Ballet
23:00 – 23:20 Taller de Danzas Folklóricas Municipal
23:30 – 23:50 Francesca
00:00 – 00:20 Chunky Chan
Domingo
17:00 – 17:20 Sentir de mi Tierra
17:30 – 17:50 Mi Barrio Baila
18:00 – 18:20 Silvina Vivas
18:30 – 18:50 Juli Chioli
19:00 – 19:20 Ballet Renacer
19:30 – 19:50 Escuela de Danzas Árabes Leila Abraham
20:00 – 20:20 Centro Tradicionalista Aldo Saravia
20:30 – 20:50 Ana Ibaldi
21:00 – 21:20 Cosechando Amigos
21:30 – 21:50 Stylo
22:00 – 22:20 Oliva Arte en Movimiento
