Del viernes al domingo San Lorenzo celebrará la ExpoArtesanos, fiesta del arte y la producción



La tradicional muestra, que reúne a expositores de toda la región y combina arte y producción, celebrará su 21ª edición en el predio del Parador Turístico. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de stands, espectáculos y propuestas gastronómicas con entrada libre y gratuita.

Con la organización de la Municipalidad de San Lorenzo, este fin de semana se desarrollará una nueva edición de la ExpoArtesanos, declarada Fiesta Provincial y consolidada como uno de los eventos culturales más convocantes del calendario local. El evento se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 en el predio del Parador Turístico, con la participación de más de 200 artesanos, emprendedores, productores de todo el país que expondrán y comercializarán sus trabajos.

Además, habrá una variada programación artística, que incluirá música y danza, y diferentes alternativas gastronómicas.

El evento busca promover la producción artesanal y el trabajo local, a la vez que se consolida como un espacio de encuentro para la comunidad y los visitantes de la región. Como cada año, será libre y gratuita, y las actividades comenzarán cada jornada a partir del atardecer.

Grilla artística

Viernes

19:30 – 19:50 Matías Cardozo

20:00 – 20:20 Florencia Lera

20:30 – 20:50 La Verón

21:00 – 21:20 Cía de Danza Folklóricas Caminantes e Impulsa

21:30 – 21:50 Trashumantes

22:00 – 22:20 Facundo Leguizamón

22:30 – 22:50 Tomy Vázquez

23:00 – 23:20 Campas

23:30 – 23:50 Cristian Narvaiz

Sábado

19:00 – 19:20 Voltaje

19:30 – 19:50 Mariana Anibalini – Escuela Bellydance

20:00 – 20:20 Iván Lipps

20:30 – 20:50 Danza Ballet

21:00 – 21:20 Enjoy Espacio Cultural

21:30 – 21:50 Litoralmente

22:00 – 22:20 Nueva Trova

22:30 – 22:50 San Lorenzo Ballet

23:00 – 23:20 Taller de Danzas Folklóricas Municipal

23:30 – 23:50 Francesca

00:00 – 00:20 Chunky Chan

Domingo

17:00 – 17:20 Sentir de mi Tierra

17:30 – 17:50 Mi Barrio Baila

18:00 – 18:20 Silvina Vivas

18:30 – 18:50 Juli Chioli

19:00 – 19:20 Ballet Renacer

19:30 – 19:50 Escuela de Danzas Árabes Leila Abraham

20:00 – 20:20 Centro Tradicionalista Aldo Saravia

20:30 – 20:50 Ana Ibaldi

21:00 – 21:20 Cosechando Amigos

21:30 – 21:50 Stylo

22:00 – 22:20 Oliva Arte en Movimiento

