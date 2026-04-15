​[[{«value»:»Tras una cosecha histórica, con un récord absoluto de casi 28 millones de toneladas, el trigo quiere seguir en el ciclo 2026/27 por la senda expansiva.

Hay un factor que vuelve a jugarle a favor: el clima. Las lluvias han sido abundantes en las zonas productivas y otorgan un “colchón” de base que garantiza una siembra con buenos indicadores, a lo que se suman los pronósticos de un año con el fenómeno El Niño, lo que sumaría precipitaciones en el momento crítico de desarrollo del cultivo.

No obstante, también hay vientos en contra, que llegan puntualmente desde Oriente Medio: la Guerra de Estados Unidos con Irán ha impactado en un fuerte incremento de los fertilizantes, un insumo clave para este cereal, lo que pone muy en riesgo los márgenes de rentabilidad.

Las esquirlas de Medio Oriente en el agro argentino: el costo de producir trigo se eleva hasta 11%

EL TRIGO, DEL RINDE AL NEGOCIO

Bajo este panorama es que, los próximos 14 y 15 de mayo, se realizará en el Hotel Sheraton de Mar del Plata una nueva edición del Congreso A Todo Trigo, el clásico encuentro que la Federación de Acopiadores viene organizando desde hace 22 años como una forma de honrar el compromiso con el conocimiento, la producción y el comercio, en un escenario que exige más precisión, más innovación y más articulación que nunca.

“Bajo el lema ‘Del rinde al negocio’, el encuentro más influyente de la cadena del cereal en Hispanoamérica se dará en un contexto auspicioso para el trigo. Más de 60 expertos de primer nivel pondrán el foco en los desafíos y oportunidades del sector en un contexto de recuperación productiva”, subrayaron desde la Federación de Acopiadores.

También ampliaron que la agenda incluirá el análisis de mercados y de la coyuntura desde la perspectiva internacional y local, herramientas para la eficiente gestión de las empresas, la visión sectorial y las perspectivas para la próxima campaña fina.

Asimismo, se abordarán temas técnicos vinculados al manejo de cultivos de invierno, clima, suelos y productividad, junto con el rol de los bioinsumos, las condiciones para incorporar tecnologías y genética de punta, la mecanización y la inteligencia artificial en la producción.

En un mes, la cita es en A Todo Trigo 2026.

14 y 15.05.

Sheraton Mar del Plata

Inscribite y mirá en detalle todo el programa ingresando a https://t.co/nexvRI5nRQ #ATodoTrigo2026 pic.twitter.com/ObrsZoOBYk

— Acopiadores (@acopiadores) April 15, 2026

Como corolario, el programa contempla el clásico lanzamiento de la Campaña Fina 2026 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y módulos especiales con las últimas innovaciones que traen las empresas para esta campaña, junto a los clásicos paneles de semilleros.

Más información en atodotrigo.com.ar»}]]Agricultura – Infocampo