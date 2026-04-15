Una vez más los datos de inflación confirman el retroceso del poder adquisitivo de los docentes

AMSAFE Comunica:

OTRA VEZ PERDEMOS CONTRA LA INFLACIÓN

Desde AMSAFE advertimos que el aumento salarial otorgado en marzo vuelve a ubicarse por debajo de la inflación registrada en la provincia de Santa Fe, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación.

Esta situación se inscribe en un proceso sostenido de deterioro salarial, acompañado por decisiones que afectan las condiciones de trabajo y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Frente a este escenario en la provincia de Santa Fe estamos sosteniendo la carpa blanca como espacio de organización y visibilización junto a la comunidad educativa.

Exigimos la inmediata convocatoria a paritaria y respuestas concretas que incluyan la recuperación del salario, el pago de la deuda pendiente, la realización de concursos y traslados, derogación de la reforma jubilatoria, y la revisión de las medidas que lesionan los derechos de las y los docentes.

AMSAFE San Lorenzo

Provincia de Santa Fe

Otra vez el salario docente pierde frente a la inflación. En marzo, en Santa Fe los precios subieron 3,6% según el IPEC, mientras que el aumento salarial fue del 2,2%. No hay recomposición: hay pérdida del poder adquisitivo desde el primer mes. pic.twitter.com/MWywncCLYf — Rodrigo Alonso (@rodrigom_alonso) April 15, 2026