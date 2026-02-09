PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Mientras que la atención de los medios de comunicación se centra en los conflictos internacionales y los realineamientos geopolíticos, la crisis más profunda que enfrenta Estados Unidos actualmente es interna. No es solo económica o política, sino existencial: el desentrañamiento de un sistema construido sobre la expansión material que ya no proporciona orientación, coherencia o significado a quienes viven dentro de él.

Estados Unidos no es ajeno a la crisis —económica, política o violenta— sino que la ruptura actual es de una naturaleza y escala diferentes. La cobertura de noticias enfatiza las tensiones internacionales que involucran a Estados Unidos, desde Irán, Venezuela y Groenlandia hasta Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas, a menudo enmarcadas como signos del fin del orden internacional. Lo que se examina mucho menos es el colapso interno que se desarrolla debajo de estos eventos, uno que puede resultar aún más importante en sus consecuencias.

Para entender la profundidad de este cambio, basta con mirar hacia atrás unos años. Antes de COVID, las principales corporaciones tecnológicas, Google, Facebook, Twitter, simbolizaron un nuevo modelo social: comidas gratuitas, campus lujosos, tiempo asignado para proyectos personales, cuidado de niños, gimnasios y beneficios que sugirieron una reconciliación entre el trabajo y la vida. Hoy en día, muchos de estos mismos empleados han sido despedidos o son tratados como ciudadanos de segunda clase en el trabajo. La mayoría de estas corporaciones ahora se alinean abiertamente con los que están en el poder y con las tendencias autoritarias. Algo fundamental ha cambiado.

Los periodistas rara vez fueron atacados directamente por el gobierno federal, aparte de algunos casos emblemáticos. Esa restricción se ha debilitado. Las fuerzas policiales han estado militarizadas durante años, y las tropas militares ahora son visibles en las estaciones de metro, en las escuelas y los barrios patrullados. La línea que separa la vida civil de la presencia militar se está erosionando.

El sistema de justicia funcionó con un cierto grado de independencia del poder político. Esta independencia está ahora en cuestión. Las organizaciones sociales, apoyadas durante mucho tiempo por fondos locales, estatales y federales, proporcionaron servicios esenciales: asistencia alimentaria, asesoramiento, programas después de la escuela, capacitación, apoyo a la vivienda y atención comunitaria. Esta infraestructura social se derrumba constantemente.

En los últimos años, las universidades de prestigio y sus estudiantes han sido directamente atacados por el gobierno federal: la financiación ha sido bloqueada, los campus presionados y las instituciones arrastradas a los tribunales. Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos para centralizar y nacionalizar lo que históricamente fue un sistema electoral descentralizado y controlado por el Estado. Los derechos al aborto están bajo ataque, las clínicas se están cerrando y los derechos LGBTQ + y trans están siendo revertidos.

Washington, D.C. en sí mismo ha sido desmantelado pieza por pieza. El Departamento de Educación está al borde del cierre. Se están eliminando las protecciones ambientales, las normas de seguridad del agua y los controles de los productos. Esto no es una recesión cíclica o una corrección del mercado, es una ruptura estructural. Se asemeja a las termitas que atacan las vigas de una casa: el daño es gradual, a menudo invisible, y descubierto solo cuando el colapso ya está en marcha.

Se agota el ciclo materialista que definió las épocas industrial y postindustrial. Las corporaciones tratan a los empleados como desechables. El tejido social y político se ha vuelto frágil, produciendo inseguridad crónica. Cada día trae nuevas ansiedades sobre la seguridad social, las pensiones y la jubilación. Las personas están desorientadas, atrapadas entre lo que se les prometió y lo que ahora experimentan.

El sistema en el que muchos se sintieron seguros hace un tiempo, está roto. Incluso el motor de la competencia se está estancando; pocos creen genuinamente en competir con China en términos puramente económicos o tecnológicos. Los jóvenes no ven un camino claro hacia adelante, solo trabajos sin sentido, entretenimiento como anestesia y drogas como escape. Las relaciones sufren: más divorcios, más aislamiento, más adultos viviendo solos o regresando a los hogares de sus padres.

Lo que estamos presenciando ahora es una crisis existencial, sin precedentes en la historia de Estados Unidos. La cuestión no es cómo restaurar el viejo sistema, sino cómo cambiar de dirección.

El cambio que se requiere es engañosamente simple: poner mayor valor a nuestra propia existencia e intencionalidad, y reducir nuestra dependencia de indicadores externos como el dinero, el prestigio y la acumulación material. Esto no es un rechazo de las necesidades materiales, sino un movimiento que va más allá de su dominio, una forma de humanismo post-material, en el que el desarrollo humano, el significado y la coherencia interna se convierten en las verdaderas medidas de progreso.

Ya sabemos que el número de coches que uno posee no define la felicidad, la coherencia o la realización. La paz, la fuerza y la alegría no provienen de lo que poseemos, sino de la dirección que damos a nuestras vidas.

Que este sea el fundamento de la próxima revolución, no una revolución externa de banderas, boicots y espectáculos, sino un tipo diferente de transformación: una interna. Una revolución que comienza cuando los individuos eligen un camino diferente, invierten en sus cualidades internas y orientan sus vidas hacia el significado en lugar de la acumulación.

Estamos en condiciones de expresar esta nueva dirección, compartirla y construir un futuro diferente juntos. La influencia de los Estados Unidos ha remodelado el mundo antes. Puede hacerlo de nuevo, pero solo si primero redescubre el significado de su propia existencia.

David Andersson

