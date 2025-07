Daniel Ek, CEO de Spotify, hizo una inversión de 600 millones de euros en una empresa de drones militares con IA



Hace poco hablamos de cómo Daniel Ek hizo que Spotify evadiera los obstáculos que le impuso Apple en su época, saliendo adelante hasta convertirse en el imperio que es hoy. Sin duda, un acto de admirar, pero ahora, esa imagen ha quedado atrás, al menos para muchos.

Resulta que el streaming de música sueco ha liderado una inversión de 600 millones de euros en Helsing, una empresa alemana que desarrolla tecnología militar con inteligencia artificial. La compañía, ya activa en el conflicto de Ucrania, plantea serios debates éticos sobre el papel de las big tech en el futuro de la guerra.

Daniel Ek: de Spotify al campo de batalla

Daniel Ek, fundador y CEO de Spotify, ha vuelto a acaparar titulares. Esta vez no por la música, sino por armamento militar con IA. A través de su firma de inversión Prima Materia, Ek lideró una ronda de financiación de 600 millones de euros en Helsing, una empresa alemana especializada en el desarrollo de inteligencia artificial para operaciones militares, incluidas plataformas como drones, aviones y submarinos autónomos. La operación eleva la valoración de Helsing a unos impresionantes 12.000 millones de euros.

Ek no es solo un inversor pasivo en el proyecto: actualmente es presidente del consejo de administración de Helsing y ha defendido públicamente su apuesta por la militarización tecnológica europea. “El mundo se está poniendo a prueba de más maneras que nunca”, declaró al Financial Times. “No podemos subestimar las implicaciones que esto tendrá para este conflicto [en Ucrania] ni para cualquier conflicto futuro”.

Fundada en 2021 en Múnich por Torsten Reil (exejecutivo de videojuegos), Niklas Köhler (experto en inteligencia artificial) y Gundbert Scherf (exasesor militar del gobierno alemán), Helsing comenzó como una empresa de software de defensa que utilizaba inteligencia artificial para procesar y analizar datos militares en tiempo real. Su perfil se disparó tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, cuando Helsing confirmó estar “muy involucrada” en operaciones sobre el terreno.

La empresa opera bajo el lema “IA al servicio de las democracias” y ha declarado que nunca venderá su tecnología a regímenes autocráticos. Sin embargo, no ha respondido a cuestionamientos sobre posibles ventas a países con democracias deterioradas o con antecedentes de violaciones a derechos humanos. Esta ambigüedad ha generado inquietud entre activistas y observadores internacionales.

Una apuesta sin remordimientos

Daniel Ek ya había invertido 100 millones de euros en Helsing poco después de su fundación. La nueva ronda —que planea duplicar en 2025— marca un giro decisivo hacia la fabricación de hardware militar autónomo, ampliando la empresa más allá del software. Según Ek, esta transición responde a la necesidad urgente de que Europa desarrolle sus propias capacidades de defensa de próxima generación, especialmente en un contexto geopolítico volátil.

Las críticas no se hicieron esperar. La primera inversión de Daniel Ek ya había causado malestar entre artistas, activistas y usuarios de Spotify, algunos de los cuales pidieron boicotear la plataforma musical. Sin embargo, el empresario no mostró señales de dar marcha atrás. “Estoy seguro de que la gente lo criticará, y no hay problema”, dijo. “Me centro más en hacer lo que creo correcto, y estoy completamente convencido de que esto es lo correcto para Europa”.

El caso Helsing reabre el debate sobre la relación entre el sector tecnológico y el complejo militar-industrial. La automatización del conflicto, a través de sistemas autónomos alimentados por inteligencia artificial, plantea preguntas urgentes sobre responsabilidad, ética y control.

Por ahora, Helsing representa una de las startups militares más valiosas de Europa. Y con Daniel Ek al mando de su consejo directivo y dispuesto a seguir financiando su expansión, parece que el creador de Spotify ha decidido que su legado no solo estará ligado a las listas de reproducción, sino también al futuro de la guerra.

